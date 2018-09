Nevesta (33) prišla skôr domov z práce a načapala manžela pri... Ešte teraz sa mi dvíha žalúdok!

Manžel 33-ročnej Kim Elkinsovej Kenny a jej teta Lorraine Esslemontová boli tŕňom v oku viacerých po tom, ako k sebe mali blízko už na svadbe mladej dvojice. Pravda vyšla najavo šesť týždňov po svadbe, keď sa Kim raz popoludní vrátila z práce skôr a zistila, že ju manžel podvádza. "Bola som hysterická. Skutočnosť, že Kenny na našej posteli sexoval s mojou vlastnou tetou, všetko len zhoršila," povedala Kim portálu Mirror Online. Tetu, ktorá je od nej staršia o desať rokov, brala viac ako svoju dobrú priateľku než príbuznú, preto je z jej zrady sklamaná o to viac.

Lorraine a Kenny Zdroj: Facebook/Kenny Slocombe

Kim a Kenny sa spoznali na internete. O sedem mesiacov neskôr sa zasnúbili a majú spolu sedemročného syna Ethana. Ich vzťah začal stroskotávať po tom, ako sa Lorraine spolu so svojím partnerom Ianom nasťahovali do ich dvojizbového bytu. Lorraine sa krátko nato s priateľom rozišla a jej neter jej ponúkla, že môže u nich zostať tak dlho, ako bude potrebovať. Jej ústretovosť sa ale nakoniec obrátila proti nej. Jedného dňa totiž prišla skôr z práce a keďže si zabudla kľúče, zabúchala na dvere. Počula, ako Kenny hovorí: "Došľaka, to je Kim." "Prišiel mi otvoriť a hneď som sa spýtala, kde je Lorraine. Tvrdil, že je v hosťovskej izbe, ale ja som zamierila rovno do spálne. Našla som ju tam ležať úplne nahú, bolo jasné, čo tí dvaja robili. Ešte teraz sa mi z toho dvíha žalúdok," uviedla Elkinsová.

Lorraine nič neľutuje Zdroj: Facebook/Lorraine Esslemont

Po incidente sa rozhodla dať manželovi kvôli ich synovi ešte jednu šancu. Po pár týždňoch ich vzťah ale opäť stroskotal. Kenny sa napokon presťahoval spoločne s Lorraine ďalej od bydliska Kim, pretože tvrdil, že ich neustále pozoruje. Lorraine vyhlásila, že za to, že rozbila vzťah svojej netere, žiadnu vinu necíti. "Keď sa zamilujete, nedá sa nič robiť," obhajuje sa. Kim si medzičasom našla nového priateľa, za ktorého sa plánuje vydať hneď po tom, ako ukončí rozvodové konanie so svojím bývalým.