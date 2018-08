Štefan vyhral 14-krát lotériu: Vymyslel geniálny spôsob, ako trafiť jackpot

Stefan, ktorý vyrastal v Rumunsku počas komunistickej éry, poškuľoval ako zamestnanec banky po spôsobe, ako sa dostať v chudobnej krajine k nejakým peniazom a zmiznúť. Po dlhých rokoch výpočtov sa mu podarilo zostaviť algoritmus, ktorý dokázal uhádnuť päť zo šiestich víťazných čísel. On sám pomenoval svoju metódu ako kombinačná kondenzácia. S kamarátmi išli kedysi do obrovského rizika, keď nakúpili veľké množstvo tipovacích bločkov. Nakoniec vyhrali prvú cenu. Výška jackpotu vtedy dosahovala 78 783 rumunských lei, čo v prepočte predstavuje zhruba 16 000 eur. Po rozdelení s "investormi" si odniesol približne 3300 eur, čo mu stačilo na to, aby rozbehol ďalší biznis v zahraničí.

Mandel oslovil viacerých potenciálnych investorov a vybudoval tipovacie združenie. Pomocou algoritmu počítače vyplnili tipovacie lístky automaticky kombináciou všetkých čísiel a on ich potom skupoval. V Austrálii a v Spojenom kráľovstve sa jemu a jeho spoločníkom podarilo takto vyhrať dvanásť lotérií a tisíce menších cien. Asi nikoho preto neprekvapí, že neskôr boli zmenené pravidlá a skupine jednotlivcov zakázali nakupovať všetky lístky v lotérii. Stefan sa však opäť vynašiel a vytvoril lotto firmu. Po viacerých komplikáciach s obchádzaním zákona v Austrálii začal mapovať nové možnosti v USA, kde si vyhliadol lotériu Virginia. Tá totiž používala iba 44 čísiel, a tak sa nemusel so svojou schémou príliš trápiť, pretože počet kombinácii nebol vysoký.

Rumun využil svoje zisky a založil spoločnosť Pacific Financial Resources. Presvedčil investorov, aby mu poskytli potrebnú hotovosť a v Melbourne zamestnal šestnásť ľudí, ktorí vytlačili milióny lístkov. Riziko sa opäť vyplatilo a Stefan s investormi vyhral jackpot a množstvo ďalších menších cien. Všetky štáty USA neskôr prijali zákon, ktorý zakázal používanie jeho stratégie. V roku 1995 sa však úspešný výherca prerátal, keď neuspel pri založení lotériového systému na Gibraltári a jeho spoločnosť vyhlásila bankrot. Neskôr si odsedel dvadsaťmesačný trest v Izraeli za investičný podvod a po výkone trestu sa stiahol na ostrov Vanuata, kde pokojne žije v dome na pláži. Podľa ekonómov vystihol šikovný Rumun vhodný čas, pretože v súčasnosti by už jeho stratégia nebola použiteľná.