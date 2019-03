Osobný bankrot je na Slovensku stále populárnejší: Muži sú na tom omnoho horšie než ženy

Pri osobnom bankrote môžu občania využiť dve možnosti a to, konkurz, alebo splátkový kalendár. V tejto oblasti poskytuje bezplatné právne poradenstvo Centrum právnej pomoci, ktoré je pod gesciou rezortu spravodlivosti. "Neschopnosť splácať svoje záväzky doviedla mnohých Slovákov do situácie, keď si na splácanie úverov, tovarov alebo služieb museli vziať ďalšie pôžičky a neraz aj od nebankových subjektov a za nevýhodných podmienok. Na súdoch počet exekučných konaní z roka na rok prudko rástol. Mnohí z dlžníkov sa dostali do finančných ťažkostí pre jedno nesprávne životné rozhodnutie a potrebovali pomocnú ruku," uvádza rezort pri príležitosti dvojročného fungovania inštitútu.

Vyhlásenie osobného bankrotu sa stalo pre bežných ľudí omnoho prístupnejšie, čo ukazujú aj štatistiky z uplynulých dvoch rokov. Od roku 2006 zbankrotovalo 24 362 osôb, pričom u takmer 88 percent z nich došlo k vyhláseniu osobného bankrotu za uplynulých 24 mesiacov, najčastejšie vstúpili do konkurzu dlžníci z banskobystrického kraja (5 458 vyhlásených bankrotov).

Zo štatistických údajov tiež vyplýva, že častejšie sa do dlhov a exekúcií dostali muži. Z celkového počtu za posledných 24 mesiacov pripadlo na mužov 13 000 (60,89 percenta) a na ženy 8 352 (39,11 percenta) osobných bankrotov. Pri snahe o oddlženie majú občania dve možnosti, a to konkurz, ktorý je alternatívou najmä pre dlžníkov s nízkym príjmom a malým majetkom, alebo splátkový kalendár (reštrukturalizácia záväzkov dlžníka, ktorý si chce ponechať svoj majetok).

V praxi bol častejšie využívaný spôsob osobného bankrotu. Centrum právnej pomoci podalo na súdy v uplynulých dvoch rokoch 22 323 návrhov na vyhlásenie konkurzu a viedli len 303 konaní o oddlžení formou splátkového kalendára.

Občanom pomáha svojou bezplatnou právnou pomocou tiež Centrum právnej pomoci. "Centrum právnej pomoci poskytuje právne poradenstvo ľuďom hlavne prostredníctvom kancelárií, ale zároveň aj konzultačných pracovísk ktoré majú pokrytie v rámci celého Slovenska," uviedol právnik centra Ladislav Szabó. Aktuálne pôsobí Centrum v 40 mestách na Slovensku, od 6. marca je to presne 15 kancelárií a 25 konzultačných pracovísk, kde klienti môžu využiť bezplatnú konzultáciu ohľadom osobného bankrotu, v rámci ktorej im zamestnanci poskytnú podrobné informácie k tejto problematike a k celému procesu oddlženia sa.