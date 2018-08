Obézna žena v šoku: Keď zbadala, čo jej naservírovala svokra, išlo ju poraziť

LONDÝN - Taniere jej manžela a svokra sa prehýbali od jedla, no ten jej vyzeral úplne inak. Žena porozprávala o tom, ako ju strápnila svokra na rodinnom obede. A to najhoršie prišlo po tom, ako odtiaľ odišla. Toto si podľa vlastných slov naozaj nezaslúžila.

Mnoho ľudí s nadváhou netúži po ničom inom než nejaké to kilo zhodiť. Niektorým však ich zaguľatená postava vyhovuje a nemienia na nej nič meniť. Rovnako tak aj užívateľka, ktorá má síce plnšie tvary, no je sama so sebou spokojná a schudnúť nechce. Preto bola šokovaná, ako sa k nej zachovala svokra, keď u nej boli minulú nedeľu na obede. Zatiaľ čo taniere jej manžela a svokra boli plné pečeného kurčaťa, plnky a iných dobrôt, ona dostala oveľa menšiu porciu. Presnejšie jeden pečený zemiak, dva tenké plátky mäsa a dve lyžice zeleniny.

Zdroj: Getty Images

Šokovaná žena si vypýtala viac, no svokra odvetila, že jedlo sa už minulo. Vtedy zakročil manžel, ktorý jej dal trochu zo svojej porcie. Takto ale nebol najedený ani jeden z nich, a tak sa vybrali do neďalekého pohostinstva, kde si ešte objednali rybu a hranolky. Keď sa to dozvedela svokra, nazvala vraj svoju nevestu prasaťom, čo sa jej neuveriteľne dotklo. A tak sa obrátila na stránku Mumsnet.com, kde sa zdôverila so svojou skúsenosťou a pýta sa ostatných, čo si o tom myslia. "Som tučná a moja svokra sa s tým nedokáže vyrovnať. Ona neustále drží nejakú diétu," napísala na stránke s tým, že manžela táto situácia veľmi trápi a chce, aby jeho mame zavolala a udobrila sa s ňou.

Väčšina užívateľov sa postavila na stranu urazenej ženy, keď napísali, aby jej v žiadnom prípade nevolala. "Nerob to! Mal by jej zavolať tvoj manžel a zastať sa ťa," vyjadril názor jeden z nich.