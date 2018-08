Vedci pod Tibetom objavili obrovské trhliny: Už aj vedia, čo to znamená

Tibetská náhorná plošina, Zdroj: Getty Images

CHAMPAIGN - Geofyzikom z University of Illinois sa podarilo zistiť, že pod masívnou Tibetskou náhornou plošinou je ukrytá sieť obrovských trhlín, ktorá rozdeľuje oblasť do štyroch častí. Ich prítomnosť pravdepodobne vysvetľuje, prečo táto časť našej planéty patrí k seizmologicky najviac aktívnym. Výsledky svojej štúdie už publikovali v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.