Pozor na chorobu špinavých rúk! Ministerstvo varuje, vírus číha aj na obľúbenom ovocí

BRATISLAVA - Vírusová hepatitída typu A sa najčastejšie šíri neumytými rukami, preto sa jej hovorí aj choroba špinavých rúk. Zdrojom nákazy však môžu byť aj kontaminované potraviny, ako napríklad sezónne ovocie. Je preto dôležité ho vždy pred konzumáciou dôkladne umyť. Pri príležitosti utorkového Svetového dňa hepatitídy to na sociálnej sieti pripomína Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.
„V období sezónneho predaja drobného ovocia, ako sú maliny, ríbezle či černice, je dôležité plody pred konzumáciou dôkladne umyť. Vírus sa totiž môže preniesť aj prostredníctvom kontaminovaného ovocia. Opatrnosť je na mieste aj pri melónoch. Pred krájaním ich treba zvonka dôkladne umyť pod tečúcou vodou, pretože prekrajovaním neumytého melóna sa môžu vírusy a baktérie z povrchu preniesť na jedlú časť,“ upozornil rezort.
Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje v tomto roku 486 prípadov vírusovej hepatitídy typu A. Najvyššiu chorobnosť zaznamenal u detí vo veku od jedného do deväť rokov.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka. Príznaky žltačky sa môžu prejaviť až do dvoch mesiacov od nakazenia, preto môže infikovaný človek nevedomky šíriť ochorenie ďalej.