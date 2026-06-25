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Ostré slová z Bieleho domu! Trump nešetril možného nástupcu Starmera

Andy Burnham a Donald Trump
Andy Burnham a Donald Trump (Zdroj: TASR/Andrew Matthews/PA via AP,TASR/AP/Cliff Owen)
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TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump sa v stredu po prvýkrát verejne vyjadril k Andymu Burnhamovi, starostovi Veľkého Manchestru, odkedy sa stal pravdepodobným nástupcom Keira Starmera na poste britského premiéra. Trump o ňom údajne počul, že je „extrémne liberálny“, upozornila agentúra DPA,

„Neviem, myslím, že som videl, že bol, asi, starostom nejakého mesta... Počul som, že je extrémne liberálny, extrémne, takže to znamená, že pravdepodobne neotvorí Severné more,“ odpovedal Trump na otázku novinárov v Bielom dome. Americký prezident v minulosti kritizoval za nesprístupnenie Severného mora na ťažbu ropy aj Starmera. V stredu zároveň poznamenal, že „Spojené kráľovstvo umiera“, čím podľa DPA naznačil, že Burnham by v budúcnosti mohol čeliť napätým vzťahom s Trumpom.

Burnham šéfa Bieleho domu v minulosti viackrát kritizoval

Burnham šéfa Bieleho domu v minulosti viackrát kritizoval, napríklad aj po útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Počas predvolebnej kampane v júni opísal americkú politiku ako „polarizovanú (a) jedovatú“, uvádza DPA. Starosta Veľkého Manchestru zvíťazil minulý týždeň v doplňovacích voľbách do britského parlamentu. Po Starmerovom oznámení, že odstúpi z funkcie predsedu vlády a tiež z pozície lídra Labouristickej strany, Burnham potvrdil, že ho chce vo funkciách nahradiť. Podľa agentúry Reuters by sa premiérom mohol stať už v polovici júla.

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