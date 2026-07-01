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Nečakaná nočná návšteva u Nikodýma: Všetko sa zbehlo v priebehu pár sekúnd...!

Martin Nikodým Zobraziť galériu (22)
Martin Nikodým (Zdroj: Instagram )
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA - Bolo už po zotmení, keď sa na pozemku Martina Nikodýma odohrala scéna ako z filmu. Po niekoľkých minútach bolo po všetkom, no na túto noc bude moderátor zrejme ešte dlho spomínať.

„Bývanie pod lesom,“ napísal stručne k videu, ktoré zachytáva moment, aký by človek skôr čakal v dokumente o divokej prírode než priamo pri vlastnom dome. V silnom svetle sa pred ním objavila skupina plachých jeleňov. Pohybovali sa len pár metrov od miesta, kde stál, a pokojne prechádzali nočnou trávou, akoby ich nič nevyrušovalo.

Ticho lesa, tma a zrazu živé oči divej zveri vytvorili scénu, ktorá mala od pokojného večera veľmi ďaleko. Práve takýto moment sa mu podarilo zachytiť na video, ktoré následne zverejnil v príbehu na Instagrame. Na záberoch je vidieť, ako sa vysoká zver pohybuje v tesnej blízkosti jeho pozemku. Na chvíľu ju osvetlí silné svetlo, no nepôsobí vystrašene – skôr zvedavo a pokojne, akoby bola v tomto prostredí úplne prirodzene.

Celý moment pôsobí až filmovo a presne vystihuje, čo znamená bývať v blízkosti lesa – nikdy nevieš, aký „hosť“ sa objaví za tmy.

Martinovi Nikodýmovi sa naskytol prekrásny pohľad.
Zobraziť galériu (22)
Martinovi Nikodýmovi sa naskytol prekrásny pohľad.  (Zdroj: Instagram)


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