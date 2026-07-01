ZÁZRAK vo Venezuele: VIDEO Z trosiek po šiestich dňoch vytiahli živého chlapčeka

CARACAS - Vo Venezuele sa podarilo záchranárom nájsť živé dieťa aj šiesty deň po ničivých zemetraseniach. Malého chlapca vytiahli spod trosiek obytnej budovy, kde prežil takmer týždeň. Úrady označujú jeho záchranu za výnimočný okamih uprostred rozsiahlej tragédie.
Jediný živý nález po šiestich dňoch
Pátracie tímy pokračujú vo vyhľadávaní ľudí uväznených pod troskami budov, ktoré zničili silné zemetrasenia. V utorok sa však podarilo dosiahnuť mimoriadny úspech – spod ruín vytiahli živého malého chlapca.
Dieťa identifikovali ako Kliebera Morana. Zo zrúteného obytného domu Los Corales Garden 1 v meste La Guaira ho vyslobodili jordánski záchranári, ktorí pomáhajú pri medzinárodnej záchrannej operácii. O úspešnom zásahu informovala na sociálnej sieti Telegram venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová.
Zemetrasenia pripravili o domovy tisíce ľudí
Venezuelu minulú stredu zasiahli dve silné zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5, medzi ktorými uplynula približne jedna minúta. Otrasy spôsobili rozsiahle škody, zrútenie viacerých budov a pod ich troskami zostali uväznené tisíce ľudí.
Po záchrane previezli chlapca do zdravotníckeho zariadenia, kde sa podrobil ďalšiemu ošetreniu. Úrady pritom uviedli rozdielne informácie o jeho veku. Viceprezidentka Delcy Rodríguezová hovorila o trojročnom dieťati, zatiaľ čo predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodríguez uviedol, že chlapec má dva roky.
Nádej pre ďalšie rodiny
Predseda parlamentu počas televízneho vystúpenia vyhlásil, že záchrana malého dieťaťa prináša nádej aj ostatným rodinám, ktorých blízki sú stále nezvestní.
Zdôraznil, že záchranné práce pokračujú a tímy naďalej veria, že pod troskami sa ešte môžu nachádzať ďalší preživší.
Do krajiny smeruje humanitárna pomoc
S následkami katastrofy pomáhajú aj medzinárodné organizácie. Organizácia UNICEF doručila do Venezuely zásielku humanitárnej pomoci s hmotnosťou 47 ton.
Hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric uviedol, že dodávka obsahuje najmä zdravotnícky materiál určený pre deti a rodiny postihnuté katastrofou. Súčasťou pomoci sú aj súpravy pre urgentnú zdravotnú starostlivosť, vybavenie na bezpečné pôrody, starostlivosť o novorodencov a materiál na prevenciu i liečbu ochorení.