Obrovský kontrakt pre Lockheed Martin: Modernizujú európske fregaty, ktoré čaká boj s dronmi

WASHINGTON - Americké námorné sily schválili spoločnosti Lockheed Martin kontrakt v hodnote približne 104 miliónov dolárov pre začiatok modernizácie španielskych fregát triedy Álvaro de Bazán (F100). Informuje o tom web Defence Blog.
V rámci programu Foreign Military Sales (FMS) pre Španielsko pôjde v prvej fáze o modernizáciu lodí vrátane automatizovaného systému velenia, riadenia a zbraňovej kontroly Aegis. Španielsko schválilo modernizáciu celej triedy svojich fregát v novembri 2025 v hodnote okolo 3,2 miliardy eur s cieľom predĺžiť ich životnosť do roku 2045. V rámci tejto zmluvy sa bude vykonávať 90 percent prác v zariadení spoločnosti Lockheed Martin v Moorestowne v štáte New Jersey.
Španielska vojenská flotila má v súčasnosti v tejto triede päť fregát s dĺžkou 147 metrov a výtlakom 5800 – 6050 ton. Ich posádku tvorí okolo 200 ľudí a okrem protivzdušnej obrany, protilodného a protiponorkového boja je súčasťou výbavy helikoptéra SH-60 Seahawk. Vďaka americkému systému AEGIS patria medzi najvýkonnejšie v európskom vojenskom námorníctve.
Lode sú v službe už viac ako 20 rokov a potrebujú obnovu elektroniky, senzorov a systémov vzhľadom na nové hrozby hypersonických rakiet alebo dronov. Spoločnosť Lockheed Martin ako vývojár systému Aegis je prirodzeným hlavným dodávateľom modernizácie. Tento krok je súčasťou širšieho úsilia Španielska modernizovať svoju flotilu popri stavbe novších fregát F110 (trieda Bonifaz). Modernizácia vojnovej lode v polovici jej životného cyklu je v námorníctve ekvivalent pre komplexnú prestavbu, nie bežnú údržbu.