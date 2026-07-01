Irán vysiela signál: Rokovania s USA chceme, ale sme pripravení aj na vojnu

TEHERÁN - Hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v utorok vyhlásil, že Teherán uprednostňuje rokovania so Spojenými štátmi o ukončení konfliktu na Blízkom východe, avšak je pripravený na obnovenie vojny. Píše o tom agentúra AFP.
„Usilujeme sa o dialóg, ale ak sa tento dialóg neuskutoční, sme pripravení aj na vojnu a budeme reagovať primerane,“ povedal Kálíbáf v rozhovore pre štátnu televíziu. Vyjadril sa tak v čase, keď delegácie Iránu aj USA plánujú rokovať s katarskými sprostredkovateľmi. Priame rozhovory medzi znepriatelenými stranami sa však neočakávajú.
Predseda iránskeho parlamentu tiež pripustil, že od začiatku americkej blokády iránskych prístavov Teherán nebol schopný vyvážať ropu. Odvtedy však vývoz prudko vzrástol. „Od dňa zrušenia blokády až dodnes sme vyviezli viac ako 40 miliónov barelov ropy,“ povedal v rozhovore pre štátnu televíziu. „Naopak, počas predchádzajúcich 50 až takmer 60 dní sme skutočne neboli schopní vyviezť ani jediný barel ropy,“ informoval Kálíbáf.