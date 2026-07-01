Ničivé zemetrasenie vo Venezuele má už vyše 2000 obetí: Počet mŕtvych stúpa, na mieste sú aj Slováci

CARACAS - Počet obetí minulotýždňového zemetrasenia vo Venezuele sa oficiálne zvýšil na 2295, oznámil v stredu predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodríguez. Viac ako 11.000 ďalších utrpelo zranenia, píšu o tom agentúry AFP a Reuters.
Dočasná venezuelská prezidenta Delcy Rodríguezová predtým vyhlásila sedemdňový štátny smútok za obete zemetrasenia. „Duša Venezuely je roztrhaná ľudskými stratami spôsobenými ničivým zemetrasením,“ napísala na Telegrame. Sedemdňový štátny smútok sa podľa nej začne v stredu o 18.00 h miestneho času (vo štvrtok 00.00 h SELČ).
Agentúra Reuters uvádza, že podľa neoficiálneho, no všeobecne používaného zoznamu, je nezvestných 40.567 ľudí. Organizácia Spojených národov tento týždeň uviedla, že pre Venezuelu obstaráva 10.000 vriec na mŕtvoly. To zhruba naznačuje očakávaný celkový počet obetí.
Dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 postihli Venezuelu v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Úplne sa zrútilo 189 budov. Na pomoc do juhoamerickej krajiny prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Do Venezuely odletel aj slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, piatich členov Horskej záchrannej služby a štyroch pátracích psov.