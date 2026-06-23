Poplatky občanov mali končiť vo vrecku úradničky: Žilinská kriminálka vyšetruje masívnu spreneveru na mestskom úrade!

ŽILINA - Žilinským mestským úradom otriasa vážny škandál, ktorý poukazuje na možné dlhoročné zlyhanie kontrolných mechanizmov pri práci s hotovosťou. Dlhoročná zamestnankyňa klientskeho centra čelí podozreniu, že systematicky odkláňala finančné prostriedky zo správnych poplatkov priamo do vlastného vrecka. Celý systém obohacovania fungoval potichu až do momentu, kedy do hry nevstúpila nečakaná práceneschopnosť a podrobný anonymný podnet.
Kauza sa začala odvíjať v januári tohto roka, kedy skúsená pracovníčka, ktorá na žilinskom úrade odpracovala viac ako dve desaťročia, odišla na dlhodobú maródku. Jej pracovné miesto v klientskom centre, kde občania denne vybavujú osvedčovanie podpisov a listín, zostalo prázdne.
Keď kolegovia preberali jej agendu a začali pripravovať ročné štatistické prehľady, narazili na prvé vážne nezrovnalosti v účtovníctve. Definitívny zlom však nastal v momente, keď na stole primátora Žiliny Petra Fiabáneho a mestských poslancov pristál anonymný list, ktorý detailne popísal mechanizmus, akým mali peniaze z úradu miznúť. Na závažné zistenia ako prvý upozornil portál Aktuality.sk.
Prefíkaný systém
Podľa zverejnených informácií bol spôsob obohacovania sa pomerne jednoduchý, no o to trúfalejší. Úradníčka mala systematicky využívať skutočnosť, že mnohí ľudia po vybavení úradných úkonov a zaplatení správneho poplatku nechceli alebo si jednoducho zabudli vziať vytlačenú potvrdenku o zaplatení.
Pri spracovaní úkonov sa v systéme začali objavovať duplicitné čísla potvrdeniek. Do kópií dokladov, ktoré boli určené pre centrálnu mestskú pokladňu, mali byť zámerne zapisované nižšie sumy, než aké občania reálne v hotovosti uhradili. Výsledný rozdiel medzi skutočne vybratou hotovosťou a zaevidovanou sumou si mala zamestnankyňa ponechávať pre vlastnú potrebu.
Autor anonymného podnetu odhaduje, že takýmto spôsobom mohla mestu za dlhé roky vzniknúť škoda vo výške desiatok tisíc eur. Vedenie radnice pod ťarchou dôkazov z interného šetrenia okamžite zakročilo a prípad posunulo orgánom činným v trestnom konaní.
Prípad prevzala kriminálka
Mestský úrad v Žiline potvrdil, že indície smerujú k závažnému porušeniu pracovnej disciplíny, no presnú výšku škody ani konkrétne personálne dôsledky voči zamestnankyni nateraz nekomentoval. Radnica však okamžite prijala prísne opatrenia zamerané na posilnenie vnútorných kontrolných mechanizmov pri manipulácii s hotovostnými platbami.
Prípadom sa v súčasnosti intenzívne zaoberá kriminálna polícia Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková potvrdila, že vyšetrovatelia nateraz vykonávajú všetky potrebné procesné úkony. Vzhľadom na počiatočné štádium vyšetrovania a citlivosť celého prípadu nateraz polícia bližšie informácie verejnosti neposkytuje.