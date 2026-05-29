Hasiči upozorňujú: V 24 okresoch platí zvýšené riziko vzniku požiarov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili k piatku v 24 okresoch. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Ide o okresy Skalica, Senica, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice, Veľký Krtíš, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Bytča, Považská Bystrica, Púchov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Rožňava, Košice-okolie, Prešov a Sabinov.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.