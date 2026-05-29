Pre požiar v internátnej škole v Keni zadržali osem študentiek

NAIROBI - Kenské úrady zadržali osem študentiek podozrivých z podpaľačstva v súvislosti so štvrtkovým požiarom v dievčenskej internátnej škole, pri ktorom zahynulo 16 žiačok, oznámila v piatok polícia. Píše agentúra Reuters.
„Predbežné vyšetrovanie identifikovalo osem študentiek ako osoby podozrivé v súvislosti s plánovaním a vykonaním údajného podpaľačského útoku,“ uviedlo vo vyhlásení Riaditeľstvo pre trestné vyšetrovanie. „Týchto osem dievčat bolo zadržaných a momentálne sa nachádzajú v policajnej väzbe,“ dodalo.
Požiar vypukol vo štvrtok v noci v internáte Dievčenskej akadémie Utumishi v okrese Nakuru v strednej Keni. Okrem 16 obetí si vyžiadal aj 79 zranených študentiek. Požiare sú v kenských školách bežné, uvádza Reuters. Podľa výskumníkov mnohé z nich spôsobujú samotní študenti na protest proti prísnej disciplíne a zlým podmienkam.