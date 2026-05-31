Nádej uprostred epidémie, WHO hlási prelom: Ľudia sa uzdravili zo vzácneho typu eboly, na ktorý nie je liek

KINSHASA - Päť pacientov sa zotavilo zo vzácneho typu eboly, uviedol dnes podľa agentúry AP generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pri otvorení nového centra pre liečbu eboly v Búnii. Bunia je hlavné mesto provincie Ituri, ktorá je ohniskom nákazy.
"Dnes budú prepustení štyria ľudia a jeden bol prepustený predvčerom," povedal šéf WHO. "Samozrejme, stále pracujeme na vakcínach a liečbe, ale to neznamená, že sa ľudia nemôžu z eboly zotaviť," dodal. WHO už v piatok oznámila, že sa jeden pacient zotavil z variantu Bundibugyo, nového druhu eboly, na ktorý neexistuje schválená liečba ani vakcína. Išlo o prvé zdokumentované uzdravenie potvrdeného pacienta z tohto ochorenia pri súčasnej epidémii. Aktuálne oficiálne údaje WHO v Kongu ukazujú 906 pacientov s podozrením na ebolu a 223 podozrivých úmrtí. Ministerstvo zdravotníctva v susednej Ugande potvrdilo deväť prípadov a jedno úmrtie.
Šírenie vírusu je rýchle
Lekári bez hraníc (MSF) v sobotu uviedli, že šírenie vírusu je aj napriek lepšie organizovaným zdravotníckym zariadeniam a novej humanitárnej pomoci naďalej rýchlejšie ako reakcia. MSF preto vyzvali na okamžité rozšírenie testovania, rýchlejšie nasadenie humanitárnych pracovníkov a trvalý prístup k zdravotníckemu materiálu.
Nebezpečenstvo, ktorým čelia zdravotníci, sa zvýšilo kvôli hnevu obyvateľov strán prísnych lekárskych protokolov pre zaobchádzanie s telami obetí, ktoré sú v rozpore s miestnymi pohrebnými rituálmi. Obyvatelia v troch prípadoch zaútočili na zdravotnícke zariadenia. Africké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vyhlásilo epidémiu v Ituri 15. mája. Odtiaľ sa ebola rozšírila do susednej Ugandy.
Ebola je vírusové ochorenie
Ebola je vírusové ochorenie, ktoré sa šíri kontaktom s nakazenou osobou alebo kontaminovaným materiálom. Prejavuje sa krvácaním a k príznakom patrí horúčka, vracanie, hnačka či bolesti svalov. Proti niektorým kmeňom eboly existujú lieky a vakcíny. V Kongu a Ugande sa ale v súčasnosti šíri variant vírusu Bundibugyo, proti ktorej očkovanie ani účinná liečba neexistujú.
Vírus v Afrike spôsobil niekoľko epidémií tohto ochorenia, ktorého úmrtnosť dosahuje 25 až 90 percent. Terajšia epidémia je už sedemnásta od roku 1976. Najhoršie vypukla na začiatku decembra 2013 v západnej Afrike. Ebole vtedy za viac ako dva roky podľahlo vyše 11.000 ľudí. V rokoch 2018 až 2020 zomrelo v Kongu kvôli ebole takmer 2300 ľudí