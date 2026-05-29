Lekárka bola v kontakte s pacientmi s ebolou: Teraz je v izolácii v Ríme

RÍM - V nemocnici v Ríme je v izolácii lekárka, ktorá v Kongu prišla do kontaktu s pacientmi s ebolou, nemá ale žiadne príznaky, informovala dnes agentúra ANSA. Talianske ministerstvo zdravotníctva zároveň zdôraznilo, že v Taliansku teraz nie sú žiadne prípady eboly a že riziko výskytu v ďalších dňoch je veľmi nízke. Miestne médiá tiež dnes informovali, že talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o posilnenie koordinovaných hraničných kontrol osôb prichádzajúcich z oblastí s výskytom eboly.
Pracovala v Afrike
Žena teraz hospitalizovaná v Ríme pracovala v Afrike pre organizáciu Lekári bez hraníc (MSF) a mala by zostať v nemocnici na pozorovanie do 8. júna. Talianske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že sa v Kongu tento mesiac dostala do kontaktu s pacientmi, ktorí mali neskôr pozitívny test na ebolu. Lekárka okrem iného začiatkom minulého týždňa vykonala život zachraňujúcu operáciu dieťaťa, ktoré utrpelo zranenia pri explózii granátu a pri ktorom je tiež podozrenie na ebolu.
Talianska vláda už skôr tento mesiac zaviedla kontroly pre cestujúcich vracajúcich sa z oblastí postihnutých ebolou, napísali dnes miestne médiá. Podľa nich tiež premiérka Meloniová poslala list šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi a cyperskému prezidentovi Nikosovi Christodulidisovi, ktorého krajina teraz predsedá EÚ. Meloniová v ňom vyzvala na koordinované hraničné kontroly osôb prichádzajúcich z oblastí, kde sa zvyšujú počty prípadov eboly, čo je najmä Kongo a Uganda.
Meloniová v liste únijným predstaviteľom tiež vyzvala, aby bola otázka hraničných kontrol kvôli ebole zaradená na program budúceho summitu EÚ, plánovaného na 18. a 19. júna. Talianska vláda tiež chce, aby sa situáciou okolo eboly už budúci týždeň zaoberali prostredníctvom videokonferencie únijní ministri zdravotníctva.
Nová epidémia eboly v Kongu bola oznámená 15. mája
Nová epidémia eboly v Kongu bola oznámená 15. mája, a to na severovýchode krajiny v provincii Ituri. Neskôr sa niekoľko prípadov objavilo aj v susednej Ugande. Ebola je vírusové ochorenie, ktoré sa šíri kontaktom s nakazenou osobou alebo kontaminovaným materiálom. Prejavuje sa krvácaním a k príznakom patrí horúčka, vracanie, hnačka či bolesti svalov. Proti niektorým kmeňom eboly existujú lieky a vakcíny. V Kongu a Ugande sa ale rozšírila varianta Bundibugyo, proti ktorej takéto prostriedky nie sú.
Tento týždeň tiež rakúske úrady oznámili, že v pondelok sa vrátila z Ugandy žena, ktorá má príznaky, ktoré sprevádza nákazu ebolou. Teraz je žena v nemocnici vo Viedni, prvý test ebolu nepreukázal. Rovnako v Česku je hospitalizovaný muž, ktorý pôsobil ako misijný lekár v nemocnici v Kongu, kde prišiel do kontaktu s jedným z nakazených ebolou. Od minulého štvrtka je tento Američan v izolácii vo Fakultnej nemocnici Bulovka v Prahe a podľa informácií z tohto týždňa je stále bez príznakov.