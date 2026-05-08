AKTUÁLNE DRÁMA v banke! Ozbrojenci držia rukojemníkov, uzavreli časť okolia: Nad mestom krúžia vrtuľníky

SINZIG - V meste Sinzig v nemeckej spolkovej krajina Porýnie-Falcko prebieha od piatkového rána rukojemnícka dráma v pobočke banky Volksbank. Viacero osôb v jej budove zadržiava niekoľko rukojemníkov, informuje agentúra DPA a denník Bild. Nič podľa polície nenaznačuje, že sú na mieste mŕtvi či zranení. Jedným zo zajatých je vodič vozidla, ktoré prevážalo peniaze.
Incident bol polícii nahlásený okolo 09.00 h. V okamihu, keď pred banku na ulici Am Markt dorazilo vozidlo na prepravu peňazí, pristúpil k vodičovi neznámy muž a prinútil ho vojsť do banky. Polícia predpokladá, že vo vnútri sa nachádza viacero ozbrojených páchateľov, ktorí zadržiavajú niekoľko ďalších osôb.
"V súčasnosti sa domnievame, že vo vnútri banky je niekoľko páchateľov a rukojemníkov," uviedla podľa agentúry Reuters polícia vo vyhlásení. Policajný hovorca Jürgen Fachinger podľa dpa z taktických dôvodov odmietol počet ľudí v banke aj ďalší postup policajtov spresniť. "Musíme počkať, ako sa situácia vyvinie v najbližších minútach a hodinách," uviedol.
Súčasnú situáciu opísala ako „statickú“ a „stabilnú“. Na mieste zasahuje špeciálne policajná jednotka SEK, okolie pobočky je uzavreté a nad mestom krúžia vrtuľníky. Neuviedol, či je polícia s páchateľmi v kontakte. Na mieste sú špeciálne policajné jednotky vrátane vyjednávacieho tímu. "Navonok to môže vyzerať, že sa toho veľmi nedeje. Naše opatrenia však, samozrejme, pokračujú. Bohužiaľ k nim nemôžeme uviesť viac detailov," dodal Fachinger.
Polícia vyzvala obyvateľov, aby sa vyhýbali centru mesta a nešírili neoverené informácie na sociálnych sieťach. Podľa nej verejnosti nateraz nehrozí nebezpečenstvo mimo uzavretej zóny. Sinzig leží na dolnom toku rieky Ahr približne 20 kilometrov severozápadne od Bonnu.