Manželia si uliali takmer dva MILIÓNY eur: Keď zistíte z kadiaľ, nebudete CHÁPAŤ!

KEMPTEN - Na päť a pol roka odňatia slobody odsúdil vo štvrtok krajinský súd v Kemptene v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko manželský pár, ktorý si v priebehu niekoľkých rokov privlastnil približne 1,9 milióna eur z parkovacích automatov. Mestu Kempten tiež musia v plnej výške uhradiť vzniknutú škodu. Informuje o tom agentúra DPA.
Obaja odsúdení sa k trestnej činnosti priznali a predsedajúci sudca Christoph Schwiebacher poznamenal, že nasledujúcich 30 rokov musia počítať so zrážkami z platov. Od roku 2020 manželia spôsobili vo viac ako 300 prípadoch škodu približne 1,34 milióna eur. Ďalších približne 500 prípadov s celkovou škodou 584.000 eur je premlčaných.
Muž (40) ako zamestnanec mesta Kempten bol zodpovedný za vyprázdňovanie parkovacích automatov mesta a nelegálne sa obohacoval viac ako desať rokov. Jeho manželka (39) mu pomáhala vyberať peniaze a vkladať ich na účty. Spoločne tak ukradli takmer dva milióny eur.
Muž vo výpovedi uviedol, že peniaze použili na financovanie luxusného života, ktorý zahŕňal kone, autá a drahé oblečenie. Prokurátor i obhajoba však na súde uviedli, že ako poľahčujúcu okolnosť pri vynášaní verdiktu treba brať to, že mesto Kempten manželom značne uľahčilo páchanie trestnej činnosti. V meste sa preto už zmenili postupy pri vyprázdňovaní parkovacích automatov a zaviedli sa dodatočné bezpečnostné opatrenia.