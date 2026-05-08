Známy Slovák podstúpil intímnu operáciu: Detaily priamo z nemocnice!

BRATISLAVA - Denis Kendy otvorene prehovoril o intímnom zdravotnom zákroku, ktorý nedávno podstúpil. Influencer známy z podcastu Sexuálna výchova priznal, že absolvoval obriezku.
Denis Kendy je známy slovenský influencer, ktorého diváci a poslucháči poznajú najmä z podcastu Sexuálna výchova. V reláciách aj na sociálnych sieťach je známy tým, že sa nebojí otvárať ani citlivé či kontroverzné témy a o svojom súkromí komunikuje veľmi otvorene. Tentoraz sa so svojimi fanúšikmi rozhodol podeliť o osobnú zdravotnú skúsenosť, keď prezradil, že podstúpil obriezku – teda chirurgické odstránenie predkožky penisu.
Muži podstupujú obriezku z viacerých dôvodov. V niektorých prípadoch ide o náboženskú alebo kultúrnu tradíciu, no častým dôvodom bývajú aj zdravotné komplikácie, napríklad problémy so sťahovaním predkožky, opakované zápaly či bolesti. Práve zdravotné dôvody stáli aj za rozhodnutím Denisa Kendyho absolvovať zákrok.
Influencer úprimne priznal, že problémy ho sprevádzali dlhší čas a v minulosti už podstúpil viacero menších zákrokov. „Kedysi ešte pred frenuloplastikami som nevedel úplne stiahnuť predkožku, potom mi urobili frenuloplastiky a bolo to lepšie… ale teraz som vo svojom treťom evolving stupni, ako pokémon,” zveril sa so svojím typickým humorom.
Aj napriek citlivej téme sa snažil situáciu odľahčiť a fanúšikom ukázal, že o zdravotných problémoch je dôležité hovoriť otvorene. Podľa jeho slov operácia dopadla dobre a aktuálne sa zotavuje. Fanúšikovia mu na sociálnych sieťach poslali množstvo povzbudivých správ a ocenili najmä jeho úprimnosť a odvahu hovoriť verejne aj o témach, ktoré sú pre mnohých mužov stále tabu.
