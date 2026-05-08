Piatok8. máj 2026, meniny má Ingrida, zajtra Roland

Známy Slovák podstúpil intímnu operáciu: Detaily priamo z nemocnice!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (5)
(Zdroj: Instagram DK)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Denis Kendy otvorene prehovoril o intímnom zdravotnom zákroku, ktorý nedávno podstúpil. Influencer známy z podcastu Sexuálna výchova priznal, že absolvoval obriezku.

Denis Kendy je známy slovenský influencer, ktorého diváci a poslucháči poznajú najmä z podcastu Sexuálna výchova. V reláciách aj na sociálnych sieťach je známy tým, že sa nebojí otvárať ani citlivé či kontroverzné témy a o svojom súkromí komunikuje veľmi otvorene. Tentoraz sa so svojimi fanúšikmi rozhodol podeliť o osobnú zdravotnú skúsenosť, keď prezradil, že podstúpil obriezku – teda chirurgické odstránenie predkožky penisu.

Muži podstupujú obriezku z viacerých dôvodov. V niektorých prípadoch ide o náboženskú alebo kultúrnu tradíciu, no častým dôvodom bývajú aj zdravotné komplikácie, napríklad problémy so sťahovaním predkožky, opakované zápaly či bolesti. Práve zdravotné dôvody stáli aj za rozhodnutím Denisa Kendyho absolvovať zákrok.

Influencer úprimne priznal, že problémy ho sprevádzali dlhší čas a v minulosti už podstúpil viacero menších zákrokov. „Kedysi ešte pred frenuloplastikami som nevedel úplne stiahnuť predkožku, potom mi urobili frenuloplastiky a bolo to lepšie… ale teraz som vo svojom treťom evolving stupni, ako pokémon,” zveril sa so svojím typickým humorom.

Aj napriek citlivej téme sa snažil situáciu odľahčiť a fanúšikom ukázal, že o zdravotných problémoch je dôležité hovoriť otvorene. Podľa jeho slov operácia dopadla dobre a aktuálne sa zotavuje. Fanúšikovia mu na sociálnych sieťach poslali množstvo povzbudivých správ a ocenili najmä jeho úprimnosť a odvahu hovoriť verejne aj o témach, ktoré sú pre mnohých mužov stále tabu.

Viac o téme: Denis KendyObriezka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Krištáľové krídlo 2026 -
Speváčka Sima porodila: Je to dievčatko! POZRITE, aké netradičné meno dostalo....
Domáci prominenti
Premiéra filmu Diabol nosí
Nevydarená plastika? Na známu Slovenku sa valí kritika... Veď vyzerá ako Michael Jackson!
Domáci prominenti
4. kolo Let´s Dance
Kobielskeho dcéra má frajera: FOTO Vášnivé bozky s mladíkom!
Domáci prominenti
Dara Rolins v relácii
Dara Rolins mala na krku obrovský problém: Chytili ju pri krádeži v obchode!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jarno-letné outfity známych Sloveniek: Bývalá Miss so zmeneným imidžom po boku priateľa, štýlová Lucia Wirthová a ďalší
Jarno-letné outfity známych Sloveniek: Bývalá Miss so zmeneným imidžom po boku priateľa, štýlová Lucia Wirthová a ďalší
Feminity TV
Splnomocnenkyňa vlády: Štát má plné právo v zákonnej forme kontrolovať verejné peniaze mimovládok
Splnomocnenkyňa vlády: Štát má plné právo v zákonnej forme kontrolovať verejné peniaze mimovládok
Správy
Emília Vášáryová: Tejto žene podala pomocnú ruku... mala z nej byť ministerka kultúry
Emília Vášáryová: Tejto žene podala pomocnú ruku... mala z nej byť ministerka kultúry
Prominenti

Domáce správy

Ilustračné foto
Národná banka Slovenska bije na poplach: Pozor na TIETO webové stránky, môžete prísť o všetko!
Domáce
Juraj Hrabko
Publicista Hrabko varuje: Po konci vojny na Ukrajine môže prísť ešte väčšie problémy! Kritizuje Ficovu cestu do Moskvy
Domáce
FOTO Ozbrojená LÚPEŽ v centre
Ozbrojená LÚPEŽ v centre Bratislavy! Maskovaný páchateľ prepadol záložňu: Polícia vyhlásila PÁTRANIE
Domáce
AKTUÁLNE LÚPEŽ V MESTE Ozbrojený páchateľ je na úteku. Polícia hľadá TOHTO muža na FOTO
AKTUÁLNE LÚPEŽ V MESTE Ozbrojený páchateľ je na úteku. Polícia hľadá TOHTO muža na FOTO
Bratislava

Zahraničné

Trump po schôdzke s
Trump po schôdzke s Lulom: Brazílsky prezident je dynamický, riešili sme clá aj politiku
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Masívny nálet na Moskvu: Rusi hlásia zostrelenie stovky dronov! Útoky zasiahli aj rafinériu
Zahraničné
Donald Trump
ONLINE Prímerie v troskách? USA zaútočili na iránske prístavy! Teherán pálil na americké torpédoborce
Zahraničné
KVÍZ: 10 mýtov o
KVÍZ: 10 mýtov o 2. svetovej vojne: Čo ste sa v škole neučili alebo si pamätáte zle?
Zahraničné

Prominenti

Staršiu dcéru Geissenovcov nespoznáte:
Staršiu dcéru Geissenovcov nespoznáte: Toto, že je ona? Odpadnete
Zahraniční prominenti
Známy Slovák podstúpil intímnu
Známy Slovák podstúpil intímnu operáciu: Detaily priamo z nemocnice!
Domáci prominenti
Módna prehliadka Lýdie Eckhardt
Emília Vášáryová: Tejto žene podala pomocnú ruku... mala z nej byť ministerka kultúry
Domáci prominenti
Herečka prežila sériu úrazov
Herečka prežila sériu úrazov a životných katastrof: Manžela požiadala o ruku sama! Keby som umrela...
Osobnosti

Zaujímavosti

Ďalší obrovský prevrat v
Ďalší obrovský prevrat v liečení rakoviny! AI objaví chorobu roky pred lekárom
Zaujímavosti
Vesmírny objav na Deň
Vesmírny objav na Deň Star Wars! Teleskop NASA našiel desiatky nových svetov obiehajúcich dvojhviezdy
Zaujímavosti
Káva alebo čaj: Ktorý
Káva alebo čaj: Ktorý nápoj je pre zdravie lepší? Odpoveď vás prekvapí
vysetrenie.sk
Vstával skoro ráno, aj
Vstával skoro ráno, aj tak prehral boj o voľné ležadlo: Dovolenkár to dal na súd, cestovka mu zaplatí stovky eur!
Zaujímavosti

Dobré správy

Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce

Ekonomika

Štát vám prezradí očakávaný dôchodok: Ako čítať nové dôchodkové prognózy? (otázky a odpovede)
Štát vám prezradí očakávaný dôchodok: Ako čítať nové dôchodkové prognózy? (otázky a odpovede)
Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Trumpovi došla trpezlivosť: Slovenský eurokomisár Šefčovič v centre napätia, ktoré môže potopiť náš autopriemysel!
Trumpovi došla trpezlivosť: Slovenský eurokomisár Šefčovič v centre napätia, ktoré môže potopiť náš autopriemysel!
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!

Šport

V Reale to vybuchlo: Bitka v šatni poslala kapitána do nemocnice a viac si nezahrá, hráči nekomunikujú
V Reale to vybuchlo: Bitka v šatni poslala kapitána do nemocnice a viac si nezahrá, hráči nekomunikujú
La Liga
VIDEO Opäť ukázal, aký je platný hráč: Cristiano Ronaldo zavŕšil obdivuhodné jubileum
VIDEO Opäť ukázal, aký je platný hráč: Cristiano Ronaldo zavŕšil obdivuhodné jubileum
Ostatné
VIDEO Posledný krok od konferenčného finále: Carolina ani do tretice nedala šancu Flyers
VIDEO Posledný krok od konferenčného finále: Carolina ani do tretice nedala šancu Flyers
NHL
Energický a dravý Slovák: Žilina skladá fantastický tím, predstavila ďalšiu letnú posilu
Energický a dravý Slovák: Žilina skladá fantastický tím, predstavila ďalšiu letnú posilu
Tipsport liga

Auto-moto

BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Predstavujeme
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
Klasické testy
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Nočné zmeny a biorytmus: Ako oklamať telo, aby ste po nočnej skutočne zaspali?
Nočné zmeny a biorytmus: Ako oklamať telo, aby ste po nočnej skutočne zaspali?
Rady, tipy a triky
Umenie, kultúra a kreativita: Pozrite sa, aké unikátne pozície sú práve voľné na Slovensku aj v zahraničí
Umenie, kultúra a kreativita: Pozrite sa, aké unikátne pozície sú práve voľné na Slovensku aj v zahraničí
Zaujímavé pracovné ponuky
Viac než len výplata: Spôsoby, ako byť v práci skutočne šťastnejší
Viac než len výplata: Spôsoby, ako byť v práci skutočne šťastnejší
Motivácia a produktivita
Niečo na mňa lezie: Zodpovedný zamestnanec alebo chodiaca biologická zbraň?
Niečo na mňa lezie: Zodpovedný zamestnanec alebo chodiaca biologická zbraň?
Dovolenka a Choroba

Varenie a recepty

Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Rady a tipy
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Rady a tipy

Technológie

USA udreli pri Hormuzskom prielive. Irán tvrdí, že odpálil rakety na americké torpédoborce, Washington hlási zničené ciele
USA udreli pri Hormuzskom prielive. Irán tvrdí, že odpálil rakety na americké torpédoborce, Washington hlási zničené ciele
Moderná vojna a konflikty
VIDEO: Američania ukázali muníciu BRAKER, ničivú bunker-buster hlavicu, ktorú môže niesť obyčajný dron
VIDEO: Američania ukázali muníciu BRAKER, ničivú bunker-buster hlavicu, ktorú môže niesť obyčajný dron
Armádne technológie
VIDEO: Ukrajinci lovia ruské drony ako pred sto rokmi. Zo starého lietadla Jak 52 po nich strieľajú puškou a brokovnicou
VIDEO: Ukrajinci lovia ruské drony ako pred sto rokmi. Zo starého lietadla Jak 52 po nich strieľajú puškou a brokovnicou
Armádne technológie
Známy program s miliónmi stiahnutiami napadli hackeri priamo pri zdroji. Používatelia si malvér sťahovali z legitímnej stránky
Známy program s miliónmi stiahnutiami napadli hackeri priamo pri zdroji. Používatelia si malvér sťahovali z legitímnej stránky
Bezpečnosť

Bývanie

Na 16 m2 zmestili celé bývanie aj s posteľou, čo sa nesklápa. Tento byt ukáže, ako sa dá žiť minime miesta
Na 16 m2 zmestili celé bývanie aj s posteľou, čo sa nesklápa. Tento byt ukáže, ako sa dá žiť minime miesta
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia

Pre kutilov

Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Stavba domu
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Záhrada
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Z detí Soni Skoncovej vyrastajú dokonalí parťáci: Hoci mala pred materstvom rešpekt, dnes si ho užíva naplno
Slovenské celebrity
Z detí Soni Skoncovej vyrastajú dokonalí parťáci: Hoci mala pred materstvom rešpekt, dnes si ho užíva naplno
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Národná banka Slovenska bije na poplach: Pozor na TIETO webové stránky, môžete prísť o všetko!
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Masívny nálet na Moskvu: Rusi hlásia zostrelenie stovky dronov! Útoky zasiahli aj rafinériu
Donald Trump
Zahraničné
ONLINE Prímerie v troskách? USA zaútočili na iránske prístavy! Teherán pálil na americké torpédoborce
Ozbrojená LÚPEŽ v centre
Domáce
Ozbrojená LÚPEŽ v centre Bratislavy! Maskovaný páchateľ prepadol záložňu: Polícia vyhlásila PÁTRANIE

Ďalšie zo Zoznamu