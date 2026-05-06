Trump podpísal novú stratégiu: Chce paralyzovať drogové kartely aj radikálne hnutia ako Antifa

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump podpísal novú protiteroristickú stratégiu, ktorá kladie dôraz na „neutralizáciu“ hrozieb v západnej hemisfére a paralyzovanie činnosti drogových kartelov. V stredu o tom informoval Trumpov poradca pre boj s terorizmom Sebastian Gorka. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Naša nová protiteroristická stratégia kladie na prvé miesto neutralizáciu teroristických hrozieb v našej hemisfére tým, že ochromí činnosť kartelov, až kým tieto skupiny nebudú schopné dovážať do Spojených štátov drogy, svojich členov ani obete obchodovania s ľuďmi,“ povedal Gorka. Stratégia podľa neho „vychádza z princípu, že Amerika je naša vlasť a treba ju chrániť“.
Dokument sa zameriava na identifikáciu a neutralizáciu takzvaných „násilných, sekulárnych politických skupín, ktorých ideológia je protiamerická, radikálne pro-genderová alebo anarchistická“. Ako príklad Gorka uviedol ľavicové hnutie Antifa, ktoré Trumpova vláda minulý rok označila za domácu teroristickú organizáciu.
USA zasiahnu proti extrémistom oboch strán
Reuters pripomína, že po minuloročnej vražde konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka vyzvali poradcovia Bieleho domu ku koordinovanému úsiliu proti ľavicovým skupinám obvineným z podnecovania k násiliu. Gorka zdôraznil, že stratégia sa bude zameriavať aj na pravicové skupiny, ktoré podnecujú násilie.
Trumpov poradca informoval, že americkí predstavitelia zodpovední za boj proti terorizmu sa v piatok stretnú s medzinárodnými partnermi, aby zistili, ako môžu spojenci zintenzívniť úsilie v boji proti teroristickým hrozbám, najmä zo strany Iránu a v Hormuzskom prielive. Cieľom stratégie sú podľa neho aj globálne džihádistické organizácie.