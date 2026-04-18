MIMORIADNY ONLINE Irán pohrozil zatvorením Hormuzského prielivu, ak bude pokračovať blokáda USA

Ilustračné foto
TASR, ČTK

TEHERÁN/WASHINGTON - Irán znovu uzavrie Hormuzský prieliv, ak bude pokračovať americká blokáda iránskych prístavov. Na sociálnej sieti X to dnes napísal predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Teherán v piatok popoludní oznámil, že prieliv je úplne otvorený všetkým obchodným plavidlám, americký prezident Donald Trump ale povedal, že v pondelok začatá americká námorná blokáda Iránu nebude ukončená. Teherán významnú vodnú cestu blokoval v reakcii na vzdušné údery Izraela a USA z konca februára.

"Americký prezident počas jednej hodiny predniesol sedem tvrdení, z ktorých všetky sú klamlivé. (Američania) týmito lžami vojnu nevyhrali a pri rokovaniach ich používaním rozhodne nič nedosiahnu. Ak bude blokáda pokračovať, Hormuzský prieliv otvorený nezostane. Jeho preplávanie bude prebiehať na určenej trase a s povolením Iránu. O tom, či je prieliv otvorený alebo uzavretý a aké predpisy sa naň vzťahujú, rozhoduje situácia na mieste, nie sociálne siete," uviedol Ghálíbáf.

Po tom, ako Izrael a Spojené štáty začali 28. februára vzdušné údery na Irán, sa Teheránu v odvete podarilo ochromiť plavbu Hormuzským prielivom, kadiaľ bežne prechádza zhruba pätina svetových dodávok ropy a približne tretina zaplneného zemného plynu. Zástupcovia Iránu a USA uzavreli 14-dňové prímerie v noci na 8. apríla a cez uplynulý víkend viedli mierové rozhovory v pakistanskom Islamabade, ktoré ale nepriniesli žiadny výsledok.

Znovuotvorenie prielivu bolo jednou z podmienok pre ukončenie konfliktu

Trump blokádu iránskych prístavov oznámil v nedeľu 12. apríla po nevydarenom rokovaní. Blokáda, ktorá sa začala v pondelok a ktorá má za cieľ obmedziť iránske príjmy z predaja ropy, bude podľa amerického prezidenta pokračovať dovtedy, kým nebude zo 100 percent dokončená americká "transakcia" s Iránom. Znovuotvorenie prielivu bolo jednou z Trumpových podmienok pre ukončenie terajšieho konfliktu. Vojna v Iráne sa rozšírila tiež na Libanon, odkiaľ na Izrael útočilo proiránske militantné hnutie Hizballáh. Izrael v odvete vykonával odvetné údery a obsadil časť južného Libanonu. Medzi oboma krajinami začalo platiť desaťdňové prímerie o piatkovej polnoci tamojšieho času (štvrtok 23.00 SELČ). Irán pôvodne chcel, aby sa dohodnuté prímerie s USA vzťahovalo aj na Libanon, čo Izrael a USA odmietali.

Irán znovuotvorenie prielivu v súlade s trvaním izraelsko-libanonského prímeria oznámil v piatok pred 16.00 h SELČ s tým, že plavba bude viesť po koordinovanej trase. Bezpečná trasa pre plavbu Hormuzským prielivom smerom z Ománskeho mora do Perzského zálivu je pozdĺž severného pobrežia iránskeho ostrova Lárak, zatiaľ čo bezpečná trasa pre opustenie Perzského zálivu prielivom do Ománskeho mora vedie pozdĺž južného pobrežia Láraku. Ceny ropy potom začali prudko klesať a rozhodnutie privítali zástupcovia viacerých krajín i OSN. Irán podľa Trumpa súhlasil s tým, že prieliv už nikdy neuzavrie. Zástupca iránskeho režimu ale tamojšej agentúre Fars oznámil, že Teherán bude pokračovanie americkej námornej blokády považovať za porušenie prímeria a Hormuzský prieliv znovu uzavrie.

Súvisiace články

Irán tvrdo odmietol Trumpove slová: Obohatený urán nikam nepôjde!
Trump hlási prelom v rokovaniach: Dohoda s Iránom je vraj na dosah!
MIMORIADNE Irán oznámil otvorenie Hormuzského prielivu: Ceny ropy prudko klesajú! REAKCIA Donalda Trumpa
TOTÁLNY BIZÁR ministra obrany USA: Hegseth počas prejavu o vojne v Iráne citoval REPLIKU zo známeho akčnému trháku!
Odporúčame

Vizváryová ako botoxová kráľovná! Radí ho všetkým ženám po 30-ke: Laura, spamätaj sa...
Kristína Kucianová bola hosťom v šou Neskoro večer
Omyl, z ktorého Kaliho takmer porazilo! Na dovolenku prišli o rok skôr: Úspory na 6 rokov boli fuč
Zvládli by ste MATURITU zo slovenčiny v roku 2026? Ukážte sa! KVÍZ s rovnakými otázkami, aké boli v testoch
Komisia bola v ŠOKU: Niečo také ešte nevideli, do volebnej miestnosti vpálilo obrovské PRASA!
A je to tu! ZOO hľadá mená pre záchránené medvedie sestry: Zapojila aj verejnosť, môžete HLASOVAŤ
Košická MHD čaká veľká zmena: Pribudne 30 moderných CNG autobusov za milióny eur
Šokujúci plán Trumpa: Nech bude mierová dohoda akákoľvek, iránsky urán privezieme späť do USA!
Turecká doktorandka zadržaná imigračnými úradmi sa vrátila domov
OSN upozorňuje na riziko hladomoru a kolapsu štátu v Južnom Sudáne
MIMORIADNY ONLINE Irán pohrozil zatvorením Hormuzského prielivu, ak bude pokračovať blokáda USA
Roba Grigorova úplne vymazali: Umelec reaguje... Šokujúce slová!
Najhoršie chvíle Štěpána z Básnikov: Najprv prišiel o dcérku a potom aj o ženu!
Žije v stenách a meno má po legendárnej kapele: Vedci objavili NENÁPADNÉHO DRAVCA, ktorý uloví aj obra!
Aj OBĽÚBENÁ KLASIKA v posteli vás môže poslať k lekárovi: Odborníci varujú pred chybou, ktorú robí KAŽDÝ PIATY pár!
Tieto potraviny najviac zahusťujú žlč a podporujú vznik žlčníkových kameňov
V semene si našiel DROBNÉ KRYŠTÁLIKY: Lekárka vysvetľuje, prečo tento TICHÝ PROBLÉM postihuje väčšinu mužov!
Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
Viete odkiaľ je Mercedes či Bugatti? Tento naoko jednoduchý test zvládne bez chyby málokto. Ukážte sa! (kvíz)
Je toto najkrajšia cesta na Slovensku? Unikátny diaľničný projekt získal ocenenie stavba roka! (foto)
Slovensko ide do ostrej bitky s Bruselom: Fico podáva žalobu pre zákaz ruského plynu!
Ropa prudko zlacňuje: Hormuzský prieliv je otvorený, americká blokáda Iránu trvá!

Horúca aktualita: Slovensko ráta ďalšie ospravedlnenky a zranenia, na MS neprídu hviezdy z NHL a KHL
Facky dostávajú po celom turnaji: Slováci počítajú góly po debakli proti Česku
Slovenskí hokejisti s cenným skalpom veľmoci: Potiahol obrovský talent Domonkos
Takto sa reprezentuje Slovensko: Slovenky si poľahky poradili so severankami a vedú tabuľku
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Rovnaký plat za rovnakú prácu: Parlament schválil prelomový zákon, firmy čakajú nové povinnosti
Od manuálnej práce po obchod: Pozrite sa, koľko dnes platia slovenské firmy
Vernosť firme: Cnosť, alebo kariérna samovražda?
Dobite si baterky po práci: Pozvánka na večer plný autentických príbehov a inšpiratívnych hostí
Retro klasika, ktorá nestarne: Poctivý metrový koláč s lahodným krémom.
Hrnčekový recept na dvojfarebný pudingový koláč - rýchly a fakt dobrý
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál

Tvoj poskytovateľ internetu vidí každú stránku, ktorú otvoríš. Toto nastavenie si zmeň, ak chceš viac súkromia
Netflix má niečo aj pre fanúšikov detektívok a kriminálnych záhad. Toto je 7 knižných adaptácií, ktoré sa oplatí pozrieť
Google spúšťa Gemini Skills v prehliadači Chrome. Takto funguje nová AI funkcia a toto s ňou dokážeš
S porážkou Orbána sa ruské dezinformačné kampane neskončili, hovoria experti. Nedávne voľby v Maďarsku ukázali, aké taktiky Rusko používa na manipuláciu verejnosti
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení

Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Rozhodujúce dni sú tu: Tieto znamenia čaká kariérny zlom medzi 20. a 25. aprílom
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj varuje: Rusko sa opäť pokúša zatiahnuť Bielorusko do vojny!
Geniálny ťah obľúbeného obchodného reťazca: Stavia svoju vlastnú KRČMU! Dôvod vás totálne odrovná
Zvládli by ste MATURITU zo slovenčiny v roku 2026? Ukážte sa! KVÍZ s rovnakými otázkami, aké boli v testoch

