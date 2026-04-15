ONLINE Prelom na Blízkom východe? Izrael a Libanon sa dohodli na začatí priamych rokovaní

WASHINGTON - Izrael a Libanon sa dohodli na začatí priamych rokovaní po prínosných diskusiách vo Washingtone, oznámili v utorok Spojené štáty. Informuje o tom agentúra AFP.
Naživo z Blízkeho východu:
ONLINE
„Účastníci viedli plodné diskusie o krokoch smerujúcich k začatiu priamych rokovaní medzi Izraelom a Libanonom,“ uviedol vo vyhlásení hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott. „Strany sa dohodli na začatí priamych rokovaní v čase a na mieste, ktoré si určia,“ dodal. Oznámenie prišlo po tom, ako izraelskí a libanonskí vyslanci absolvovali viac ako dvojhodinové rokovania za sprostredkovania amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia. „Spojené štáty zablahoželali obom krajinám k tomuto historickému míľniku a vyjadrili podporu ďalším rokovaniam, ako aj plánom libanonskej vlády obnoviť monopol na použitie sily a ukončiť nadmerný vplyv Iránu,“ povedal Pigott.
Zároveň „potvrdili, že akákoľvek dohoda o zastavení nepriateľských akcií musí byť dosiahnutá medzi oboma vládami, za sprostredkovania Spojených štátov, a nie prostredníctvom iného procesu,“ dodal. Rokovania, ktoré Rubio viedol s izraelským veľvyslancom v USA Jechielom Leiterom a libanonskou veľvyslankyňou Nadou Hamádovou Muawwádovou, sa týkali bojov medzi Izraelom a šiitským militantným hnutím Hizballáh. Konflikt sa začal krátko po útokoch Izraela a USA na Irán, keď militanti 2. marca vypálili rakety na židovský štát. Pri izraelských útokoch odvtedy zahynuli stovky ľudí a viac ako milión Libanoncov bolo vysídlených.