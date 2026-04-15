Projekt DJ Andrej z Mama, ožeň ma zúri: Podáva trestné oznámenie!

BRATISLAVA - Napätie by sa dalo krájať! Projekt DJ Andrej z Mama, ožeň ma chce podať trestné oznámenie!
Projekt DJ Andrej z Mama, ožeň ma začal byť v poslednom období aktívny na sociálnych sieťach. Okrem iného sa objavil aj v podcaste Odaje Čkory spolu s Tonkom a farmárom Štefanom, ktorí sú legendami televíznych obrazoviek. Na tento podcast sa rozhodol spraviť reakciu aj bývalý farmár Denis Čátloš. To rozzúrilo Andreja, ktorý mu adresoval nemilú správu.
„Vymaž tento príspevok zo mňa debila robiť nebudeš, čo si myslíš, že keď máš 20 tisíc sledujúcich, že si niekto alebo čo si čakal, že ti napíšem komentár? Aký máš problém, že som sa zastal Tonka a Štefana, ľudí čo nikomu nič neurobili a ešte začneš vytvárať o mne videá. Tie tvoje názory, sa uvedom čo robíš a o kom točíš tie svoje krátke videá. Ja som sa zastal ľudí, napísal som im svoje a ty ma ideš sledovať. Mám na teba podať trestné oznámenie za nebezpečné prenasledovanie a vyhrážanie? Vymaž video hneď a budeš mať odo mňa pokoj, inak idem na políciu a máš po p*či. Paragraf 360 nebezpečné prenasledovanie ti vynesie 6 mesiace až 3 roky, tak si to k*rva rozmysli," odkázal mu ostro Andrej v súkromnej správe.
Denis však video neplánuje zmazať. „Ja to risknem s tou políciou. Môj pravnik obhajoval aj Fica," napísal a ďalej dodal pobavene: „Som v p*či ľudia, modlite sa, aby som dostal iba 6 mesiace." To, či Andrej naozaj podá na Denisa trestné oznámenie, ukáže však až čas.
