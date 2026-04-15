MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj sa posťažoval: USA nemajú čas na Ukrajinu pre vojnu s Iránom!

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa domnieva, že americkí sprostredkovatelia nemajú čas na Ukrajinu, lebo sú príliš zaneprázdnení vojnou s Iránom. Zelenskyj to uviedol v rozhovore pre nemeckú televíziu ZDF, píše agentúra AFP.
Zelenskyj povedal, že americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí s Moskvou vedú rokovania o ukončení vojny, v súčasnosti „sústavne rokujú s Iránom“ a „nemajú čas na Ukrajinu“. Zároveň však varoval, že „ak Spojené štáty nebudú vyvíjať tlak na (ruského prezidenta) Vladimira Putina,“ Rusi sa „prestanú báť“. „Ak vojna potrvá dlhšie, Ukrajina bude mať menej zbraní,“ dodal ukrajinský prezident, pričom k systému protivzdušnej obrany Patriot uviedol: „Máme ich teraz taký nedostatok, že situácia nemôže byť horšia“.
V súvislosti so vzťahom medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom uviedol, že Amerika vedie s Ruskom konštruktívnejšiu diplomaciu ako s Európanmi. „Pre európske krajiny je ťažké nájsť si svoje miesto v trojstranných rozhovoroch,“ objasnil. Aj keď sa konflikt priamo týka európskej bezpečnosti a Európa výrazne podporuje Ukrajinu, podľa Zelenského nemá dostatočne silnú pozíciu pri rozhodujúcich rokovaniach. Zároveň dodal, že zo strany Spojených štátov nevidí jasný signál, že by Európu chceli do takýchto formátov aktívne zapojiť.
V rozhovore pre ZDF ukrajinský prezident vyzdvihol Nemecko a jeho kancelára Friedricha Merza. „Nemecko je nepochybne hlavným strategickým partnerom v Európe,“ uviedol a dodal, že Berlín teraz pomáha Kyjevu viac ako Washington. Po návšteve Nemecka ešte v utorok podvečer Zelenskyj odcestoval na návštevu Nórska, doplnila britská stanica BBC. Ukrajinský prezident informoval, že v Osle má v pláne rokovania s premiérom Jonasom Gahrom Störem, schôdzku s korunným princom Haakonom a poslancami nórskeho parlamentu.