Obrovská tragédia! Lietadlo havarovalo po štarte, zahynuli dve osoby: Trosky objavili turisti

(Zdroj: Getty Images)
BERLÍN - Dvaja ľudia zahynuli pri havárii malého lietadla v lese na západe Nemecka, oznámili v utorok miestne úrady. Informuje o tom agentúra DPA.
Lietadlo havarovalo v blízkosti obce Hürtgenwald v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko po štarte z letiska neďaleko mesta Aachen, uviedol pre nemeckú agentúru starosta obce Stephan Cranen.
Trosky lietadla našli turisti v lesnom poraste, dodal Cranen. Polícia uviedla, že príčina havárie nie je jasná a vyšetrovanie stále prebieha. Úrady neposkytli podrobnosti o veku, pohlaví ani o tom, odkiaľ osoby na palube lietadla pochádzajú. Podľa polície sa pri incidente nikto iný nezranil.