Manželka premiéra Sáncheza obvinená: Súd vidí indície korupcie, vláda hovorí o politickom útoku

MADRID - Manželku španielskeho premiéra Pedra Sáncheza Begoňu Gómezovú po niekoľkoročnom vyšetrovaní obvinili z korupcie. Uvádza sa to v rozhodnutí súdu zverejnenom v pondelok, informovala agentúra AFP.
Vyšetrovanie sa začalo v apríli 2024. Sudca Juan Carlos Peinado chcel v jeho rámci zistiť, či Gómezová nezneužila svoje postavenie manželky premiéra na osobný prospech. Gómezová i Sánchez tieto tvrdenia odmietajú.
Univerzitná kauza
Kauza sa týka najmä vytvorenia a vedenia katedry na Univerzite Complutense v Madride, ktorú Gómezová spoluriadila, ako aj údajného zneužívania verejných zdrojov a kontaktov na presadzovanie osobných záujmov.
Vážne obvinenia
Sudca vo svojom rozhodnutí z 11. apríla uviedol, že vyšetrovanie odhalilo dostatočné indície trestnej činnosti 55-ročnej Gómezovej. Formálne ju obvinil zo sprenevery, zneužívania vplyvu, korupcie v obchodných vzťahoch a neoprávneného nakladania s verejnými prostriedkami. O tom, či Gómezová predstúpi pred súd, rozhodnú ďalšie súdne konania.
Gómezová, ktorá je momentálne so Sánchezom na oficiálnej návšteve Číny, akékoľvek pochybenia odmieta. Sánchez stíhanie svojej manželky označuje za pokus pravice oslabiť jeho vládu. Opozičné strany už viackrát premiéra vyzvali, aby podal demisiu. Podozrenia voči Gómezovej sa začali prešetrovať na základe podnetu protikorupčnej organizácie Manos Limpias (Čisté ruky), ktorá má väzby na krajnú pravicu.
Bol obvinený aj premiérov brat
V inej kauze bol obvinený aj premiérov brat David Sánchez, ktorý je podozrivý zo zneužívania vplyvu. Dopustil sa ho údajne počas svojho pôsobenia vo vláde v provincii Badajoz, kde zastával funkciu vedúceho úradu pre scénické umenie. Pre podozrenia z korupcie v súvislosti s verejnými zákazkami sa v apríli pred súd postavil Sánchezov bývalý blízky spolupracovník a exminister dopravy José Luis Ábalos.