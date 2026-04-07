Bývalý spolupracovník španielskeho premiéra Sáncheza ide pred súd

MADRID - Bývalý blízky spolupracovník španielskeho premiéra Pedra Sáncheza sa postaví v utorok pred súd v korupčnom prípade, ktorý ohrozuje aj fungovanie menšinovej vlády vedenej Španielskou socialistickou robotníckou stranou (PSOE). Tento prípad je jedným z niekoľkých korupčných škandálov, ktoré otriasajú krehkou koalíciou, informuje agentúra AFP.
Niekdajší minister rozvoja či dopravy José Luis Ábalos a jeho bývalý poradca Koldo Garcia sú podozriví, že prijali provízie pri prideľovaní verejných zmlúv v hodnote miliónov eur na zdravotnícke vybavenie počas pandémie ochorenia COVID-19. Najvyšší súd v Madride ich bude súdiť za údajné úplatkárstvo, spreneveru, ovplyvňovanie, členstvo v zločineckej organizácii a zneužitie dôverných informácií. Obvinení vinu popierajú.
Ide o prvý veľký korupčný proces, ktorý sa týka Sánchezovej vlády do nástupu k moci v roku 2018, kedy skončil kabinet konzervatívnej Ľudovej strany (PP) po hlasovaní parlamentu o vyslovení nedôvery, tiež po korupčnom škandále. Prokuratúra žiada pre Ábalosa 24 rokov väzenia a pre Garciu 19 rokov, pričom bývalý minister je podľa nej hlavný plánovač schémy nelegálneho obohacovania sa. V rámci procesu má vypovedať viac ako 75 svedkov a približne 20 odborníkov.
Pád Ábalosa je jedným z politických problémov Sáncheza, ktorý sa pri nástupe k moci zaviazal očistiť španielsku politiku. V nahrávkach súkromných rozhovorov obžalovaných, ktoré unikli do médií, sa často spomína hotovosť a prostitútky, čo znamená ďalší úder pre socialistov, ktorí dlhodobo podporujú práva žien.
Korupčné vyšetrovania sa pritom týkajú aj Sánchezovej manželky Begony Gomezovej a jeho brata Davida, ktorý sa má pred súd postaviť ešte tento rok. Ľudová strana a krajne pravicová opozičná strana Vox vyzývajú premiéra na rezignáciu a predčasné voľby. Sánchez vždy popieral akékoľvek nelegálne financovanie svojej strany a odmietol výzvy na predčasné voľby pred ďalšími plánovanými v roku 2027.