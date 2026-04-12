MIMORIADNY ONLINE Voľby v Maďarsku trhajú rekordy: Magyar chce v prípade úspechu otvárať Benešove dekréty!

Péter Magyar
Péter Magyar (Zdroj: SITA/AP/Robert Hegedus/MTI)
BUDAPEŠŤ - Otvorením volebných miestností o 06.00 h sa v nedeľu v Maďarsku začali desiate demokratické voľby po zmene režimu v roku 1990. V rámci jednokolových volieb bude môcť k urnám do 19.00 h pristúpiť 8,2 milióna oprávnených voličov.

13:45 Líder maďarskej opozície Péter Magyar v rozhovore pre CNN Prima NEWS vyhlásil, že v prípade víťazstva chce pracovať na silnej V4, no podmienkou je riešenie citlivých otázok. Podľa Magyara je potrebné otvoriť tému Benešových dekrétov a zákonov, ktoré podľa jeho slov diskriminujú Maďarov žijúcich na Slovensku. „Je to dôležitá otázka, ktorú musíme vyriešiť,“ nechal sa počuť.

12:25 Maďarský premiér a predseda strany Fidesz Viktor Orbán spolu s manželkou Anikó Lévaiovou odovzdali v nedeľu svoj hlas vo voľbách do Národného zhromaždenia. „Prišiel som zvíťaziť,“ povedal predseda vlády po odchode z volebnej miestnosti v XII. budapeštianskom obvode. Informuje o tom server hírTV. „My sme už odvolili. Nikto by nemal zostať doma. My rozhodujeme o osude Maďarska. Hlasujte za bezpečnosť, hlasujte za Fidesz!“ uviedol Orbán na Facebooku.

 
 

12:06 Na veľvyslanectve Maďarska v Bratislave volilo v maďarských parlamentných voľbách dosiaľ 78 ľudí. Uviedli to z veľvyslanectva s tým, že priebeh je pokojný. V Maďarsku sa v nedeľu konajú parlamentné voľby. Maďarskí občania s trvalým pobytom v Maďarsku môžu voliť aj na zastupiteľských úradoch v zahraničí. Hlasovať sa dá i na Slovensku, konkrétne na veľvyslanectve Maďarska v Bratislave a takisto v sídle konzulátov v Banskej Bystrici a Košiciach.

11:40 Volebná účasť je oproti predchádzajúcim voľbám výrazne vyššia. Do 11:00 h. dosiahla 37,98 percenta, zatiaľ čo v roku 2022 to bolo v rovnakom čase 25,77 percenta.

10:50 Predseda maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar odovzdal svoj hlas v parlamentných voľbách v Budapešti v nedeľu ráno. Po odchode z volebnej miestnosti novinárom povedal, že jeho strana voľby vyhrá. Predseda strany Tisza, ktorý je vyzývateľom premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána, vyzval všetkých maďarských občanov, aby využili svoje volebné právo. „Choďte voliť aj vy a prosím, povzbuďte všetkých svojich príbuzných, známych a priateľov, aby tak urobili tiež!“ napísal v príspevku na sociálnej sieti Facebook.

 
 

10:05 K volebným urnám dorazilo v ranných hodinách už takmer 17 percent voličov. Do 9:00 h sa na hlasovaní zúčastnilo 16,89 percenta oprávnených voličov, vyplýva zo štatistík Národnej volebnej komisie.

9:40 O svojom nadchádzajúcom víťazstve v maďarských parlamentných voľbách dnes vo volebných miestnostiach zhodne hovorili premiér Viktor Orbán aj opozičný líder Péter Magyar. Záujem o voľby je rekordný, do konca dňa by účasť mohla prekonať historické maximum, napísal server Index.hu. Magyar sa podľa agentúry Reuters vyslovil za posilnenie spolupráce s Poľskom a Českom a uviedol, že chce veľmi silnú spoluprácu v rámci visegrádskej štvorky (V4), zahŕňajúcu tiež Slovensko.

8:40 Predseda strany Tisza Péter Magyar odovzdal svoj hlas o 8:30 v Materskej škole Hegyvidéki Mesevar v obvode Budapešť 3. Po odovzdaní hlasu vystúpil s krátkym vyhlásením pre médiá. Uviedol, že voľby by mohli priniesť rekordnú účasť a v niektorých obvodoch podľa neho môžu o výsledku rozhodovať aj jeden či dva hlasy. 

Líder strany Tisza zároveň informoval, že prostredníctvom webovej stránky evidujú približne 60 podnetov týkajúcich sa podozrení na volebné podvody. Orgány vyzval, aby postupovali v súlade so zákonom a dôsledne zasiahli všade tam, kde sa nezrovnalosti potvrdia.

08:00 Volebná účasť bola k siedmej hodine ráno 3,46 percenta. Je to takmer dvojnásobok oproti voľbám pred štyrmi rokmi, kedy bola pri prvom meraní o 7:00 1,8 percenta. Informuje o tom portál Telex.hu. „Veľmi dobré, čím nás bude viac, tým lepšie,“ povedal k doterajšej účasti Viktor Orbán.

Maďari rozhodujú, či po 16 rokoch skončí Orbánova vláda

Hlavný volebný súboj prebieha medzi vládnym blokom Fidesz–KDNP pod vedením premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána a opozičnou stranou TISZA, na ktorej čele je europoslanec Péter Magyar.

Maďarskú politickú scénu už 16 rokov ovláda strana Fidesz. Jej výrazný líder Orbán vládne v bloku s kresťanskodemokratickou KDNP nepretržite od roku 2010, pričom v predchádzajúcich štyroch po sebe idúcich parlamentných voľbách získal ústavnú väčšinu. Naposledy jeho konzervatívne zoskupenie v roku 2022 vyhralo voľby so ziskom vyše 54 percent a v 199-člennom zákonodarnom zbore získalo celkovo 135 kresiel.

Na hlasovanie poštou v maďarských parlamentných voľbách sa celosvetovo zaregistrovalo 496.394 Maďarov žijúcich v zahraničí, zatiaľ čo v zozname voličov na zastupiteľských úradoch v zahraničí figuruje celkom 72.061 osôb. Poštou môžu hlasovať Maďari bez trvalého pobytu v Maďarsku, teda príslušníci maďarskej menšiny žijúcej v zahraničí vrátane Slovenska. K tomu však musia byť vopred zaregistrovaní v zozname voličov. Nevolia kandidátov jednomandátových obvodov, ale dostávajú iba hlasovací lístok pre celoštátnu kandidátku politických strán.

Výsledku prieskumu sú rozdielne

Inštitút Medián urobil na základe svojich piatich aktuálnych reprezentatívnych prieskumov odhad rozdelenia mandátov v 199-člennom Národnom zhromaždení, podľa ktorého by mohol vládny Fidesz obsadiť 49 až 55 kresiel, pričom opozičná strana TISZA by obsadila 138 až 143 kresiel. To by podľa servera hvg.hu znamenalo dvojtretinovú väčšinu pre stranu vedenú Magyarom.

Provládny inštitút Nézőpont 3. apríla zverejnil výsledky svojho prieskumu, v ktorom Fideszu nameral 46 percent, strane TISZA 40 percent, Hnutie naša vlasť preferovalo osem percent opýtaných. Výsledky prezentoval tento inštitút s tvrdením, že „výskum verejnej mienky od Nézőpontu je realistickejší ako od Mediánu“. Demokratická koalícia (DK) a Maďarská strana dvojchvostého psa (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) v posledných prieskumoch dosahovali výsledky pod hranicou nutnou na vstup do parlamentu.

Martin Novák je už dnes s Let's Dance NA NOŽE: Čo robí namiesto tanca a... toto je môj favorit!
Martin Novák je už dnes s Let's Dance NA NOŽE: Čo robí namiesto tanca a... toto je môj favorit!
Na Hornáde otvárajú vodácku sezónu
Na Hornáde otvárajú vodácku sezónu
21. ročník Bratislava ČSOB Maratón
21. ročník Bratislava ČSOB Maratón
Smutná správa: Vo veku 92 rokov zomrel bývalý poslanec a diplomat
Opozičné KDH: Ukončenie rokovaní USA a Iránu je sklamaním, EÚ musí konať
Mrazivé varovanie meteorológov: Fenomén El Niño naberá vražednú silu, pocítiť to môžeme aj na Slovensku!
Na východnom Slovensku hrozí mráz: SHMÚ vydal výstrahu, ohrozená je vegetácia aj úroda
MIMORIADNY ONLINE Voľby v Maďarsku trhajú rekordy: Magyar chce v prípade úspechu otvárať Benešove dekréty!
Čína obnoví niektoré väzby s Taiwanom, chce zvýšiť počet priamych letov
ONLINE Rokovania Iránu a USA sa skončili bez dohody: Vance sa vracia do USA
MIMORIADNY ONLINE Rusko nepredĺži prímerie, pokiaľ Zelenskyj nebude súhlasiť s jeho podmienkami
Martin Novák je dnes už s Let's Dance NA NOŽE: Čo robí namiesto tanca a... toto je môj favorit!
Ozvala sa po dlhej dobe! Česká speváčka utiekla hrobárovi z lopaty: Takto teraz vyzerá
Harrison Ford odhalil temné tajomstvo mladosti, o ktorom nikto netušil! Chýbalo málo a...
Ceny Anděl: Herečke vytekali prsia, zmenená porotkyňa zo SuperStar a... Toto sú víťazi!
Ôsmy div sveta: Najslávnejšia stavba Istanbulu ukrýva podzemný labyrint chodieb
Romantika sa zmenila na FIASKO: Čašník prezradil Garyho tajné zásnuby skôr, než vôbec vytiahol prsteň!
Kozmický náraz storočia: Dve SUPERMASÍVNE čierne diery smerujú k zrážke! Vedci potvrdili, že obe mieria PRIAMO na Zem
Jadrová elektráreň na Mesiaci? Rusko a Čína odhalili TAJNÝ PLÁN, ktorý má byť realitou do TOHTO roku!
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Viedeň je v TOP 20, no na víťaza sa nechytá: Pozrite si galériu z letiska, ktoré vyzerá ako z inej planéty! (foto)
Viedeň je v TOP 20, no na víťaza sa nechytá: Pozrite si galériu z letiska, ktoré vyzerá ako z inej planéty! (foto)
Stovky vozidiel musia opäť do servisu: Najväčšia zvolávacia akcia sa týka značky Škoda! (foto)
Stovky vozidiel musia opäť do servisu: Najväčšia zvolávacia akcia sa týka značky Škoda! (foto)
Drastické opatrenie kvôli drahej rope: Každý nový dom v Anglicku musí mať povinne solár aj čerpadlo
Drastické opatrenie kvôli drahej rope: Každý nový dom v Anglicku musí mať povinne solár aj čerpadlo
Kto bohatne na vašich účtoch? Otestujte sa a zistite, kde v skutočnosti končia vaše peniaze! (kvíz)
Kto bohatne na vašich účtoch? Otestujte sa a zistite, kde v skutočnosti končia vaše peniaze! (kvíz)

Po zmiznutom majetku náznak ďalšej nepríjemnosti: Škriniar musel predčasne opustiť ihrisko
Po zmiznutom majetku náznak ďalšej nepríjemnosti: Škriniar musel predčasne opustiť ihrisko
VIDEO Cracknellove silné emócie po prehratom semifinále: Bol to jeho posledný zápas v kariére?
VIDEO Cracknellove silné emócie po prehratom semifinále: Bol to jeho posledný zápas v kariére?
Zlaté Moravce a béčko Slovana súperov nešetrili, Malženice pokračujú vo fantastickej forme
Zlaté Moravce a béčko Slovana súperov nešetrili, Malženice pokračujú vo fantastickej forme
Molčan v skvelej antukovej forme: Po vyradení Američana si zahrá na prestížnom turnaji
Molčan v skvelej antukovej forme: Po vyradení Američana si zahrá na prestížnom turnaji
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Ako komunikovať: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše vzťahy
Ako komunikovať: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše vzťahy
Nemusíte byť manažér: Ako viesť seba a druhých aj v súkromnom živote
Nemusíte byť manažér: Ako viesť seba a druhých aj v súkromnom živote
Aký ste typ v učení? Objavte, či patríte medzi aktivistov alebo pasívnych pozorovateľov
Aký ste typ v učení? Objavte, či patríte medzi aktivistov alebo pasívnych pozorovateľov
Prečo zanedbávať duševné zdravie v práci môže stáť kariéru aj zdravie: Objavte, ako sa chrániť ešte dnes
Prečo zanedbávať duševné zdravie v práci môže stáť kariéru aj zdravie: Objavte, ako sa chrániť ešte dnes
K rezňom už iný nerobím: Tento šalát z mladej kapusty len z 3 surovín strčí do vrecka aj zemiakovú kašu.
K rezňom už iný nerobím: Tento šalát z mladej kapusty len z 3 surovín strčí do vrecka aj zemiakovú kašu.
Celý život sme varili ryžu zle. Tento jediný krok pred varením vám ušetrí polovicu času!
Celý život sme varili ryžu zle. Tento jediný krok pred varením vám ušetrí polovicu času!
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Ruské ponorky mapovali kľúčové káble v Atlantiku: mesiac sledovali najcitlivejšie body sveta
Ruské ponorky mapovali kľúčové káble v Atlantiku: mesiac sledovali najcitlivejšie body sveta
Mimozemské megastavby, ako je Dysonova sféra, nemusia byť len sci-fi. Vedec ukázal, že by mohli fungovať bez porušenia fyziky
Mimozemské megastavby, ako je Dysonova sféra, nemusia byť len sci-fi. Vedec ukázal, že by mohli fungovať bez porušenia fyziky
Vedci objavili v mozgu „skrytý prepínač", ktorý rozhoduje, kedy už máš dosť jedla
Vedci objavili v mozgu „skrytý prepínač“, ktorý rozhoduje, kedy už máš dosť jedla
Prelom v evolúcii živočíchov, ktorý môže prepísať učebnice. V Číne objavili prechod medzi ediakarom a kambriom
Prelom v evolúcii živočíchov, ktorý môže prepísať učebnice. V Číne objavili prechod medzi ediakarom a kambriom
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú

Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Staň sa gulášmajstrom! 5 najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri príprave gulášu
Staň sa gulášmajstrom! 5 najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri príprave gulášu
Takto vyzerá budúci kráľ: Princ George rastie pred očami, vychovávajú ho inak ako súrodencov
Takto vyzerá budúci kráľ: Princ George rastie pred očami, vychovávajú ho inak ako súrodencov
MIMORIADNY ONLINE Voľby v Maďarsku trhajú rekordy: Magyar chce v prípade úspechu otvárať Benešove dekréty!
Smutná správa: Vo veku 92 rokov zomrel bývalý poslanec a diplomat
Mrazivé varovanie meteorológov: Fenomén El Niño naberá vražednú silu, pocítiť to môžeme aj na Slovensku!
Zmena pravidiel? Huliak podmieňuje ďalšiu podporu konsolidácie, TOTO je jeho požiadavka!

