Irak má nového prezidenta: Kurdský politik Ámédí zvolený parlamentom

BAGDAD - Poslanci irackého parlamentu v sobotu zvolil za nového prezidenta kurdského politika Nizára Ámédího, čím ukončili mesiace trvajúcu patovú situáciu spôsobenú rozpormi medzi súperiacimi blokmi. Informujú o tom agentúry DPA a AP.
Ámédího, bývalého ministra životného prostredia, podporil ako prezidentského kandidáta Vlastenecký zväz Kurdistanu (PUK). Získal 227 z 249 hlasov, čím porazil Mutanu Amína Nádira z Islamskej únie Kurdistanu, ktorý dostal iba 15 hlasov.
O novej hlave štátu sa rozhodlo až v druhom kole po tom, čo v prvom kole žiadny z 15 kandidátov, medzi ktorými bol aj súčasný iracký minister zahraničných vecí Fuád Husajn, nezískal potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov.
Irackým prezidentom, ktorý má prevažne reprezentatívnu funkciu, je tradične kurdský politik. Post predsedu parlamentu obsadzuje sunnitský moslim a premiérom je šiitský moslim. Očakáva sa, že Ámédí po svojom zvolení nominuje premiéra, ktorý má v Iraku najvplyvnejšie postavenie. Ámédí sa narodil v provincii Dahúk ležiacej na severe Iraku. Predtým pôsobil ako asistent prezidentov Džalála Talabáního a Fuáda Masúma.
V Iraku sa v novembri minulého roka konali parlamentné voľby. Kurdské bloky sa odvtedy nedokázali dohodnúť na spoločnom kandidátovi na prezidentský post. Sobotňajšie zasadnutie parlamentu bojkotovali zástupcovia Demokratickej strany Kurdistanu (KDP).