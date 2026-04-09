ONLINE Rokovania v ohrození! Irán hovorí o porušení prímeria v troch dohodnutých bodoch, Libanon reaguje útokmi

TEHERÁN - Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v stredu večer upozornil, že pred rokovaniami so Spojenými štátmi, ktoré majú v piatok začať v Pakistane, došlo k porušeniu troch kľúčových bodov 10-bodového návrhu prímeria. Za takýchto okolností podľa neho nie je prímerie ani vedenie rokovaní rozumné. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP. Situáciu sledujeme online.
06:18 Izrael v stredu oznámil, že po uzavretí prímeria medzi USA a Iránom začne uvoľňovať obmedzenia týkajúce sa verejných zhromaždení, škôl a letísk. Nové usmernenia tiež umožnia opätovné otvorenie svätých miest v Jeruzaleme, informuje agentúra AFP.
06:17 Libanonské militantné hnutie Hizballáh sa vo štvrtok prihlásilo k zodpovednosti za raketové útoky na severný Izrael. Podľa svojho vyjadrenia tak reagovalo na „porušenie“ prímeria zo strany Izraela. Informuje o tom agentúra AFP a portál The Times of Israel (TOI).
06:15 Irán vo štvrtok zverejnil mapu s alternatívnymi trasami v Hormuzskom prielive, aby pomohol lodiam, ktoré sa cez úžinu plavia, vyhnúť sa námorným mínam. Upozornili na to agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na tamojšie médiá.
06:13 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu na platforme X oznámil, že v telefonátoch so svojim americkým a iránskym náprotivkom Donaldom Trumpom a Masúdom Pezeškijánom oboch lídrov vyzval, aby do prímeria medzi Washingtonom a Teheránom zahrnuli aj Libanon. Paríž podľa jeho slov stojí v plnej solidarite s Bejrútom. Informuje o tom agentúra AFP.
06:12 Americký viceprezident J.D. Vance v stredu vyzval Irán, aby nedopustil, aby sa krehká dohoda o prímerí s USA rozpadla v dôsledku izraelských útokov na Libanon. Podľa jeho slov došlo k nedorozumeniu ohľadom toho, či bude Bejrút v tejto dohode zahrnutý tiež. Washington to Teheránu údajne nikdy nesľúbil, informuje agentúra AFP a stanica BBC.
06:11 Libanonský premiér Nawáf Salám v reakcii na stredajšie izraelské útoky vyhlásil štvrtok za národný deň smútku. Pokračujúcu ofenzívu na Libanon v stredu odsúdilo aj Turecko, Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) a vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Agentúra AFP s odvolaním sa na libanonské ministerstvo zdravotníctva informovala, že počet osôb, ktoré v Libanone v stredu zahynuli, stúpol už na najmenej 182. Ďalších 890 utrpelo zranenia.
06:10 „Hlboká historická nedôvera, ktorú máme voči Spojeným štátom, vyplýva z ich opakovaného porušovania všetkých druhov záväzkov – čo je vzorec, ktorý sa, žiaľ, opäť zopakoval,“ uviedol Kálíbáf na sieti X. Predseda iránskeho parlamentu uviedol, že porušením jedného kľúčového bodu je eskalácia konfliktu v Libanone. Prímerie sa podľa neho malo týkať aj tejto krajiny, kde Izrael vedie vojnu proti militantnému hnutiu Hizballáh. Na zastavenie bojov v Libanone podľa neho odkazoval aj pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf, ktorý je sprostredkovateľom mierových rozhovorov.
Ďalším porušením dohodnutých princípov je podľa Kálíbáfa aj vstup izraelského dronu do iránskeho vzdušného priestoru po uzavretí prímeria a odopieranie práva Iránu na obohacovanie uránu. „Došlo k jasnému porušeniu samotného funkčného základu pre rokovania, a to ešte predtým, ako vôbec začali. V takejto situácii sú bilaterálne prímerie alebo rokovania nerozumné,“ napísal Kálíbáf.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že USA dostali od Teheránu „realizovateľný“ 10-bodový plán, avšak americký predstaviteľ pre agentúru AFP uviedol, že plán, ktorý neskôr zverejnil Irán a na ktorý sa odvoláva Kálíbáf, nezahŕňa tie isté podmienky, s ktorými súhlasil Biely dom. Podľa zdrojov Reuters bude Kálíbáf súčasťou iránskej delegácie na rokovaniach v Pakistane spolu s ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím.