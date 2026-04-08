ONLINE Irán a Izrael súhlasia s prímerím: Rokovania sa začnú, spor o Libanon pretrváva

TEHERÁN - Iránska Najvyššia rada národnej bezpečnosti v noci na stredu oznámila, že súhlasila s dvojtýždňovým prímerím vo vojne so Spojenými štátmi a Izraelom. Rokovania medzi Iránom a USA o ukončení konfliktu by sa mali začať v piatok v pakistanskom Islamabade, informujú o tom agentúry AP a Reuters. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Blízkeho východu:
ONLINE
6:43 „Súhlasím s pozastavením bombardovania a útokov na Irán na obdobie dvoch týždňov. Toto bude obojstranné prímerie,“ napísal americký prezident Donald Trump v noci na stredu po rokovaniach s pakistanskými predstaviteľmi vrátane premiéra Šáhbáza Šarífa. Trump však podmienil prímerie tým, že Irán umožní „úplné, okamžité a bezpečné otvorenie Hormuzského prielivu“.
Ďalej doplnil, že Teherán poskytol realizovateľný 10-bodový návrh, ktorý by mohol prispieť k ukončeniu vojny na Blízkom východe. Oznámenie šéfa Bieleho domu prišlo približne hodinu a pol pred uplynutím jeho ultimáta, ktoré dal Iránu na otvorenie Hormuzského prielivu pod hrozbou, že zničí iránske elektrárne a mosty.
6:36 Katarské ministerstvo vnútra v stredu oznámilo, že padajúce trosky z iránskeho raketového útoku zranili najmenej štyroch ľudí vrátane dieťaťa. Z irackého Bagdadu zas hlásia dvoch mŕtvych civilistov. Teherán pokračuje v útokoch aj na ďalšie štáty Perzského zálivu, píše o tom agentúra AFP. „Bezpečnostné zložky začali vyšetrovať incident, ku ktorému došlo v dôsledku zneškodnenia iránskych rakiet katarskou protivzdušnou obranou,“ uviedlo ministerstvo. Irán zaútočil na metropolu Dauha, pričom bolo počuť niekoľko výbuchov.
6:20 Iránci v utorok vytvorili ľudské reťaze v okolí elektrární po opakovaných hrozbách amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty zaútočia na tamojšie energetické zariadenia a mosty, ak Teherán nepristúpi na dohodu a neodblokuje Hormuzský prieliv. Viacerí vysokopostavení predstavitelia krajiny zároveň avizovali pripravenosť obetovať svoje životy, informuje o tom agentúra AFP. Do dobrovoľnej vojenskej služby v Iráne sa zároveň prihlásilo približne 14,4 milióna ľudí, uviedol predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf.
Štátna agentúra IRNA zverejnila zábery ľudí vytvárajúcich ľudskú reťaz „na podporu elektrární“ v meste Búšehr na juhu krajiny, kde sa nachádza jadrová elektráreň. Štátna televízia a agentúra Mehr informovali o desiatkach ľudí pred elektrárňou v severnom meste Tabríz, ako aj pri zariadení v meste Mašhad na východe krajiny.
6:13 Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vyjadril nádej, že prezident USA svoje vyhrážky voči Iránu nenaplní. „Nemožno vymazať civilizáciu... Toto ultimátum nie je prvým, ktoré prezident Trump stanovil od začiatku tejto vojny,“ povedal Barrot pre televíziu France 2. „Samozrejme, dúfam, že neuskutoční svoje hrozby, ktoré by región, no aj celý svet posunuli k novej eskalácii, ktorá by bola mimoriadne nebezpečná,“ doplnil minister.
6:11 Obyvatelia Iránu nesmú byť nútení platiť za konanie svojej vlády, uviedla v utorok večer vo vyhlásení kancelária talianskej premiérky Giorgie Meloniovej. Reagovala na vyhrážku amerického prezidenta Donalda Trumpa, že „dnes večer zomrie celá civilizácia“. Informovala o tom agentúra Reuters.
6:05 Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby predĺžil ultimátum, ktoré dal Iránu na otvorenie Hormuzského prielivu. Vypršať by malo v stredu o 02.00 h SELČ. „Diplomatické snahy o mierové urovnanie prebiehajúcej vojny na Blízkom východe postupujú plynule, silno a dôrazne a majú potenciál viesť k dôležitým výsledkom v blízkej budúcnosti,“ uviedol Šaríf na sociálnej sieti X. AFP pripomína, že Islamabad zohráva v tomto konflikte kľúčovú sprostredkovateľskú úlohu.
„Aby mohla diplomacia prebiehať, úprimne žiadam prezidenta Trumpa, aby predĺžil termín o dva týždne... Pakistan úprimne žiada iránskych bratov, aby ako gesto dobrej vôle otvorili Hormuzský prieliv na rovnaké obdobie dvoch týždňov,“ doplnil Šaríf v príspevku. Zároveň vyzval všetky bojujúce strany, aby všade dodržiavali prípadné dvojtýždňové prímerie. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová krátko na to stručne potvrdila, že „prezident (Trump) bol o tomto návrhu informovaný a odpoveď bude nasledovať“.
Iránska Najvyššia rada národnej bezpečnosti v noci na stredu oznámila, že súhlasila s dvojtýždňovým prímerím vo vojne so Spojenými štátmi a Izraelom. Rokovania medzi Iránom a USA o ukončení konfliktu by sa mali začať v piatok v pakistanskom Islamabade, informujú o tom agentúry AP a Reuters.
Americký prezident Donald Trump predtým oznámil, že súhlasil s pozastavením útokov na Irán na dva týždne, ak Teherán otvorí Hormuzský prieliv. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vyhlásil, že počas dvojtýždňového obdobia bude umožnený bezpečný pohyb v tomto prielive, cez ktorý pred vojnou prechádzala asi pätina svetových dodávok ropy. Uskutoční sa to „v koordinácii s iránskymi ozbrojenými silami a s náležitým zohľadnením technických obmedzení“, spresnil Arákčí. Zdôraznil, že Teherán s prímerím súhlasí za podmienky zastavenia útokov proti jeho krajine.
K vyhláseniam prišlo krátko pred ultimátom, ktoré dal šéf Bieleho domu Iránu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. V opačnom prípade Trump pohrozil útokmi na iránske elektrárne a ďalšiu infraštruktúru.
Americký prezident v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že Irán tiež predložil desaťbodový návrh, ktorý môže slúžiť ako funkčný základ pre ďalšie rokovania. Podľa iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti predstavený návrh zahŕňa akceptovanie obohacovania (uránu) Teheránom, zrušenie všetkých sankcií či záruky, že sa nezopakuje „agresia“ proti Iránu. Medzi ďalšie body patrí zachovanie iránskej kontroly nad Hormuzským prielivom, vyplatenie odškodného a ukončenie vojny na všetkých frontoch, napríklad aj proti hnutiu Hizballáh v Libanone. Izraelský spravodajský portál ynet pritom informoval, že súčasťou prímeria je aj Libanon.
Izrael podporuje prímerie s Iránom; dohoda nezahŕňa Libanon
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu ráno potvrdil, že Izrael podporuje rozhodnutie Spojených štátov o dočasnom prímerí s Iránom. Podľa jeho slov sa však dohoda nevzťahuje na Libanon, hoci pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf predtým uviedol, že dvojtýždňové prímerie zahŕňa aj túto krajinu. Informujú o tom stanica BBC a agentúra AFP. „Izrael podporuje rozhodnutie (amerického) prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť útoky proti Iránu na dva týždne pod podmienkou, že Irán okamžite otvorí prielivy a zastaví všetky útoky na USA, Izrael a krajiny v regióne,“ uviedla kancelárie predsedu izraelskej vlády.
Podľa vyhlásenia Izrael tiež podporuje snahy USA zabezpečiť, aby Irán už nepredstavoval jadrovú, raketovú a teroristickú hrozbu pre Spojené štáty, Izrael, krajiny na Blízkom východe aj mimo neho. „Spojené štáty oznámili Izraelu, že sú odhodlané dosiahnuť tieto ciele, na ktorých sa zhodli USA, Izrael a izraelskí regionálni spojenci, v nadchádzajúcich rokovaniach,“ píše sa ďalej v oficiálnom oznámení, ktoré prišlo približne štyri hodiny po Trumpovom vyhlásení, že súhlasí s podmienečným prímerím a pozastavením útokov proti Iránu.
„Dvojtýždňové prímerie sa nevzťahuje na Libanon,“ zdôraznila kancelária izraelského premiéra. Toto tvrdenie je však v rozpore s predchádzajúcim vyhlásením pakistanského premiéra, ktorý v tomto konflikte vystupuje ako sprostredkovateľ, a podľa ktorého sa prímerie vzťahuje na všetky oblasti na Blízkom východe vrátane Libanonu. Vojna sa začala 28. februára po tom, ako Izrael a USA zaútočili na Irán. Do Libanonu sa rozšírila 2. marca po vypálení rakiet na Izrael proiránskym hnutím Hizballáh. Pri izraelských útokoch na Libanon zahynulo už viac než 1500 ľudí a ďalšie tisícky utrpeli zranenia.