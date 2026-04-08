Vlhčené utierky ako recept na katastrofu: NECHUTNÉ! Obec varuje, pozrite, čo vytiahli z kanalizácie

KVETOSLAVOV - Vlhčené utierky sa stali bežnou súčasťou domácností. Sú praktické, voňavé a na prvý pohľad pôsobia neškodne. Práve ich nesprávne používanie však môže viesť k vážnym problémom, ktoré mnohých stoja nemalé peniaze. Je tu aj konkrétny príklad, čo môže narobiť ich obyčajné spláchnutie.
Mnoho ľudí si myslí, že malé a mäkké veci môžu bez problémov spláchnuť do toalety. V prípade vlhčených utierok je to však zásadný omyl. Na rozdiel od toaletného papiera sa totiž nerozpúšťajú, ale hromadia sa v potrubí. Výsledkom sú upchaté toalety, poškodená kanalizácia a nákladné opravy.
Vlhčené utierky do WC nepatria, vedenie obce Kvetoslavov o probléme vie dlho rozprávať
Na problém opakovane upozorňuje aj obec Kvetoslavov. Tá na sociálnej sieti Facebook zverejnila príspevok, v ktorom varuje pred dôsledkami splachovania vlhčených utierok. "Opäť, už po niekoľkýkrát, sa na vás obraciame so žiadosťou o nepoužívanie vlhčených utierok," napísali. Zároveň ukázali, akú veľkú "guču" odpadu vytiahli z kanalizácie.
Podľa samosprávy ide o dlhodobý problém, ktorý spôsobuje vážne komplikácie v kanalizačnej infraštruktúre. Tá nie je prispôsobená na spracovanie takéhoto odpadu. Aj keď sú niektoré produkty označené ako „splachovateľné“, realita je iná – v potrubí sa nerozpúšťajú a postupne ho upchávajú.
Informácia na obale môže klamať
Utierky zároveň poškodzujú čerpadlá a spôsobujú poruchy, ktoré musia pracovníci pravidelne odstraňovať. Opravy sú pritom finančne náročné a hradia sa z verejných zdrojov. Obec preto vyzýva ľudí, aby sa správali zodpovedne a tento odpad vyhadzovali do koša. "Napriek tomu, že balenia uvádzajú, že sú vhodné na splachovanie, nie je to tak. Naše čerpadlá sa tým blokujú a dochádza k ich poruchám," varuje obec.
Čo všetko do toalety nepatrí
Na nevhodné splachovanie upozorňujú aj zahraničné portály. Mnohí ľudia si totiž stále myslia, že do WC môžu vyhodiť takmer čokoľvek. Pravda je však iná – toaleta nie je odpadkový kôš.
Okrem technických problémov ide aj o ekologický aspekt. Niektoré látky, napríklad lieky či cigarety, môžu znečisťovať vodu a poškodzovať životné prostredie. Riešenie pritom nie je zložité. Stačí si osvojiť jednoduché pravidlo – toaleta slúži len na to, na čo je určená. Všetko ostatné patrí do odpadkového koša.