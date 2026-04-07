AKTUÁLNE Pri izraelskom konzuláte hlásia STREĽBU! Údajne sú mŕtvi a ranení, CHAOS na mieste

ISTANBUL - Médiá informujú o streľbe pri izraelskom konzuláte v Istanbule, na mieste sú údajne mŕtvi a zranení. Informácie rôznych zdrojov sa líšia: podľa agentúry DPA polícia zastrelila dvoch útočníkov; Reuters informuje o jednom mŕtvom útočníkovi a ďalších dvoch zranených; istanbulský guvernér oznámil, že všetci traja útočníci "boli neutralizovaní". Turecké média hovoria o troch útočníkoch, z toho jedného polícia zastrelila a dvaja sú zranení.
Akutalizované 12:55... V tureckom Istanbule došlo k vážnemu bezpečnostnému incidentu priamo pred budovou, kde sídli izraelský konzulát. V rušnej štvrti Beşiktaş zaznela streľba, na ktorú okamžite reagovali početné policajné hliadky.
Podľa oficiálnych informácií sa bezpečnostné zložky dostali do prestrelky s trojicou podozrivých, píše Hurriyet.
Traja útočníci zneškodnení, policajti zranení
Turecká polícia potvrdila, že všetkých troch útočníkov sa podarilo eliminovať. Počas zásahu utrpeli dvaja policajti ľahšie zranenia.
Minister vnútra Mustafa Çiftçi uviedol, že totožnosť páchateľov už bola zistená. Podľa jeho slov prišli do Istanbulu z mesta İzmit prenajatým vozidlom.
Napojenie na extrémistov aj drogová minulosť
Vyšetrovanie odhalilo, že jeden z útočníkov mal kontakty na organizáciu, ktorá zneužíva náboženstvo na svoje aktivity. Zvyšní dvaja boli súrodenci, pričom jeden z nich mal záznam súvisiaci s drogami.
Podľa ministra išlo o koordinovaný útok, ktorý sa podarilo rýchlo potlačiť.
Guvernér hovorí o provokácii
Guvernér Istanbulu Davut Gül uviedol, že jeden z útočníkov pri zásahu zomrel a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Zároveň zdôraznil, že vďaka rýchlej reakcii polície sa podarilo zabrániť vážnejším následkom.
„Ide o čin, ktorý nesie znaky provokácie,“ vyhlásil. Útočníci mali podľa neho k dispozícii dlhé strelné zbrane aj pištole.
Vyšetrovanie už prebieha
Minister spravodlivosti Akın Gürlek potvrdil, že prípadom sa už zaoberajú prokurátori. Na miesto boli vyslaní vyšetrovatelia, ktorí začali analyzovať okolnosti incidentu.
Streľba v Istanbule
Niekoľko osôb utrpelo zranenia. Izraelské ministerstvo zahraničia oznámilo, že na konzuláte v čase útoku nebol personál.
