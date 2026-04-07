AKTUÁLNE Nehoda za tunelom Sitina! FOTO z miesta havárie, tvoria sa KOLÓNY

BRATISLAVA - Bratislavská krajská polícia hlási dopravnú nehodu na diaľnici D2 v smere do Českej republiky. Vozidlo Škoda Octavia sa z doposiaľ nezistených príčin prevrátilo pri čerpacej stanici, blokovaný je ľavý pruh a tvoria sa rozsiahle kolóny.
Dopravní policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave upozorňujú na aktuálne dopravné obmedzenie za tunelom Sitina. "Pri čerpacej stanici ORLEN, na 57 km. diaľnice D2 v smere do Českej republiky, došlo z doposiaľ nezistených príčin k prevráteniu motorového vozidla zn. Škoda Octavia," približuje bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Polícia upozorňuje, že v uvedenom úseku je blokovaný ľavý jazdný pruh, pričom pred miestom udalosti, ako aj na diaľnici D1 sa tvoria kolóny. Vodičov žiada, aby pri prejazde daným úsekom zvýšili opatrnosť, prípadne použili alternatívne trasy.