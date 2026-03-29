V Izraeli sa konali demonštrácie proti vojne, polícia zadržala niekoľko osôb

TEL AVIV – Stovky ľudí sa v sobotu zhromaždili v izraelských mestách vrátane Tel Avivu na protestoch proti vojne na Blízkom východe. Agentúra AFP informuje, že išlo o nepovolené demonštrácie, ktoré sa bezpečnostné zložky snažili rozohnať.
Tieto protesty proti vojne, ktorú 28. februára rozpútali útoky Spojených štátov a Izraela v Iráne, sa konajú každý týždeň v Tel Avive a ďalších mestách, pričom spočiatku sa na nich zúčastnili desiatky demonštrantov. Počet účastníkov sa zvyšuje, no AFP konštatuje, že zďaleka nejde o také rozsiahle protesty, aké sa konali minulý rok v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy, na ktorých sa zúčastnili desaťtisíce ľudí.
Zábery francúzskej tlačovej agentúry zobrazujú príslušníkov bezpečnostných zložiek, ako odvádzajú demonštrantov v Tel Avive. Podobné scény zachytili aktivisti aj v meste Haifa na severe Izraela. Podľa bezpečnostných pokynov počas vojnového stavu sú v Izraeli zakázané zhromaždenia viac ako 50 ľudí. Izrael je v súčasnosti vystavený odvetným útokom Iránu a tiež leteckým úderom libanonského militantného hnutia Hizballáh.
Protesty neboli povolené
Hovorca jednej zo skupín organizujúcej protesty pre AFP uviedol, že tieto protesty neboli povolené. V Tel Avive bezpečnostné zložky násilne odtlačili niektorých demonštrantov a niekoľkých zrazili na zem. Izraelská polícia uviedla, že tieto „nelegálne demonštrácie“ boli rozohnané po tom, čo jednotka civilnej obrany objasnila, že takéto zhromaždenia sú zakázané podľa núdzových predpisov. Polícia zadržala v Tel Avive 13 ľudí a ďalších päť v Haife, kde protestujúci „blokovali cesty a nespolupracovali s pokynmi policajtov“.
Organizátori zo židovsko-arabskej aktivistickej skupiny Standing Together vo vyhlásení uviedla, že polícii bolo „nariadené vykonávať zadržania a umlčať nesúhlas“. Vláda sa podľa nej „obáva rozšírenia protestného hnutia“. AFP informuje, že verejná podpora vojny proti Iránu je v Izraeli naďalej vysoká. Na základe prieskumu Inštitútu izraelskej demokracie zverejneného v piatok 78 percent židovských Izraelčanov podporuje vojnu, v porovnaní s 19-percentami medzi arabskou menšinou v Izraeli. Podľa zistení inštitútu však vzrástol podiel tých, ktorí sú proti tejto vojne, zo štyroch percent na začiatku marca na súčasných 11,5 percenta.