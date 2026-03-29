MIMORIADNY ONLINE Tragická noc v ruskom pohraničí: Ukrajinský dron zabil jedného civilistu

KYJEV/MOSKVA - Ukrajinské bezpilotné lietadlo v noci na dnes zabil v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti jedného civilistu. S odvolaním sa na úrady to napísala agentúra AFP. Ukrajina sa od februára 2022 bráni ruskej vojenskej agresii a podniká odvetné údery.
"V obci Grajvoron vzplanulo auto po tom, čo ho zasiahol dron. Obyvatelia sa pokúsili oheň uhasiť, ale v tej chvíli udrel ďalší nepriateľský dron a zabil muža," uviedol na telegrame gubernátor oblasti Vjačeslav Gladkov s tým, že išlo o civilistu. Ukrajina sa už vyše štyri roky bráni ruskej agresii, ktorej súčasťou sú vzdušné útoky oboch strán. Moskva aj Kyjev popierajú, že by útočili na civilistov, ale v konflikte ich zahynuli tisíce, podľa agentúry Reuters to boli hlavne Ukrajinci. OSN potvrdila, že vo vojne prišlo o život vyše 15.000 civilistov, vrátane žien a detí.
V piatok zverejnená správa ukrajinskej armády podľa webu The Kyiv Independent tvrdí, že Rusko stratilo vo vojne už 1.293.170 vojakov. Ruská armáda tiež podľa správy prišla okrem iného o 11.808 tankov, 24.287 obrnených bojových vozidiel, 38.863 delostreleckých zariadení, 1337 systémov protivzdušnej obrany, 435 lietadiel, 200.611 dronov, 33 plavidiel a dve ponorky. Tieto údaje však nemožno nezávisle overiť.