Nedeľa29. marec 2026, meniny má Miroslav, zajtra Vieroslava

MIMORIADNY ONLINE Tragická noc v ruskom pohraničí: Ukrajinský dron zabil jedného civilistu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Russian Defense Ministry Press Service via AP, File)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

KYJEV/MOSKVA - Ukrajinské bezpilotné lietadlo v noci na dnes zabil v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti jedného civilistu. S odvolaním sa na úrady to napísala agentúra AFP. Ukrajina sa od februára 2022 bráni ruskej vojenskej agresii a podniká odvetné údery.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

 

"V obci Grajvoron vzplanulo auto po tom, čo ho zasiahol dron. Obyvatelia sa pokúsili oheň uhasiť, ale v tej chvíli udrel ďalší nepriateľský dron a zabil muža," uviedol na telegrame gubernátor oblasti Vjačeslav Gladkov s tým, že išlo o civilistu. Ukrajina sa už vyše štyri roky bráni ruskej agresii, ktorej súčasťou sú vzdušné útoky oboch strán. Moskva aj Kyjev popierajú, že by útočili na civilistov, ale v konflikte ich zahynuli tisíce, podľa agentúry Reuters to boli hlavne Ukrajinci. OSN potvrdila, že vo vojne prišlo o život vyše 15.000 civilistov, vrátane žien a detí.

V piatok zverejnená správa ukrajinskej armády podľa webu The Kyiv Independent tvrdí, že Rusko stratilo vo vojne už 1.293.170 vojakov. Ruská armáda tiež podľa správy prišla okrem iného o 11.808 tankov, 24.287 obrnených bojových vozidiel, 38.863 delostreleckých zariadení, 1337 systémov protivzdušnej obrany, 435 lietadiel, 200.611 dronov, 33 plavidiel a dve ponorky. Tieto údaje však nemožno nezávisle overiť.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVojna na UkrajineVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Ukrajine hrozí KOLAPS! Peniaze
Zahraničné
Ukrajina a Saudská Arábia
Zahraničné
ŠOK pre Kyjev! Pentagón
Zahraničné
Andrej Babiš
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Eliška o svojich celebritných tanečníkoch: Koho zotrela a za čo chválila Sagana! Valábikovi sa bude štikútať
Prominenti
Nečakané ODHALENIE Martiny Schindlerovej: Prosia ma, nech už nespievam!
Prominenti
Moderátorka Maca v rúchu rehoľnej sestry: Za čo schytala kritiku?
Prominenti

Domáce správy

generálny tajomník služobného úradu
Domáce
Premiér SR Robert Fico.
Domáce
FOTO V rodinnom dome VYBUCHOL
Domáce
Sezóna na hrade Strečno začína už 1. apríla: Čakajú vás nové zážitky aj tradičné podujatia
Žilina

Zahraničné

FOTO Ilustračné foto
Zahraničné
FOTO Policajti DHS zadržali protestujúceho
Zahraničné
V Sýrii reagujú na
Zahraničné
FOTO V Izraeli sa konali
Zahraničné

Prominenti

Láska im nevydržala: Rozchod
Domáci prominenti
Slovenský herec na prahu
Osobnosti
Let's Dance, 9.kolo, Peter
Domáci prominenti
Britney Spears sa vrátila
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Všetko, čo sme vedeli
Zaujímavosti
Páni, pozor! TÁTO trojslovná
Zaujímavosti
Strata pamäte: Toto je
vysetrenie.sk
Možno ich máte zapatrošené
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
feminity.sk
Pomoc s podnikaním, ktorá
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Promo

Ekonomika

Autá, ktoré verejnosť nikdy nevidela: Škoda odtajnila prototypy za posledných 70 rokov! (foto)
Nakupujete cez Bazoš? Bez platby vopred už nezoženiete nič!
Dokážete odhaliť skryté symboly v logách svetoznámych značiek? Otestujte svoj inštinkt! (kvíz)
Máte tri a viac detí? Dankova SNS chce zmenu v daňovom bonuse, ktorá vás poteší
Šport

Juraj Slafkovský znovu v akcii: Online prenos zo zápasu Nashville – Montreal
Juraj Slafkovský
VIDEO Rozhodne sa v siedmom zápase! Fantastickú bitku pod Urpínom rozhodlo dramatické predĺženie
Tipsport liga
VIDEO Hagara s najlepšou jazdou sezóny! Obrovská dominancia Malinina: Opäť je majstrom sveta
Ostatné
Formula 1 na ikonickej trati Suzuka: Online prenos z Veľkej ceny Japonska 2026
Formula 1

Auto-moto

FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
Novinky
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Novinky
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Klasické testy
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Správy

Kariéra a motivácia

Nestíhate v práci a hlava vám ide naplno? Mindfulness môže byť vaša tajná zbraň
Motivácia a inšpirácia
Chcete zmeniť odbor? Takto si nájdete prácu aj bez skúseností
Hľadám prácu
Ste hviezda tímu alebo tichý sabotér? Tento rýchly test odhalí, aký ste typ
Motivácia a produktivita
Dostali ste výpis z druhého piliera? Toto sú najdôležitejšie veci, ktoré by ste mali vedieť
Aktuality

Varenie a recepty

Hovoria mu
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Citrónové osie hniezda
Buchty a šišky
Koľko hrozienok do mazanca? Správne množstvo robí rozdiel
Rady a tipy

Technológie

Vedci z USA objavili materiál, ktorý sa prepína medzi dvoma kvantovými stavmi na povel. Stačí elektrický prúd
Veda a výskum
FBI varuje, že hackeri zneužívajú tisíce domácich Wi-Fi routerov. Najčastejšie ide o týchto 18 modelov, mnohé sú dostupné aj na Slovensku
Správy
Google ukázal najlepšie funkcie Androidu. Väčšina ľudí ich pritom vôbec nepoužíva, pritom ti pomôžu vyťažiť z mobilu maximum
Android
Prečo Neandertálci zmizli z povrchu Zeme? Nová štúdia prináša detailný pohľad na zásadné problémy, ktorým čelili
História

Bývanie

Vytvára nadčasovosť, navodzuje pokoj a hodí sa všade. Takto farbu roka Cloud Dancer využijete u seba doma
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Pre kutilov

Prečo sú vaše reďkovky pálivé, drevnaté alebo popraskané? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Záhrada
Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Dvor a záhrada
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Strecha
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Zvládnete tento vedomostný test zo základnej školy? Väčšina ľudí nedá ani polovicu
Feminity
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNY ONLINE Iránske Revolučné
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Tragická noc
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Tragická noc v ruskom pohraničí: Ukrajinský dron zabil jedného civilistu
Požiare v prírodnom prostredí
Zahraničné
generálny tajomník služobného úradu
Domáce
Ďalšie zo Zoznamu