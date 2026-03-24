MOSKVA - V Moskve a ďalších miliónových ruských mestách chýbajú na miestnych oddeleniach ministerstva vnútra termíny pre vydávanie medzinárodných biometrických pasov. V niekoľkých ďalších mestách sú pasové oddelenia preťažené. Na základe údajov štátneho systému Gosuslugi o tom informoval nezávislý spravodajský server Verstka.
Pri žiadosti o biometrický pas prostredníctvom služby Gosuslugi nebola novinárovi Verstky ponúknutá ani jedna „dostupná“ alebo „mierne vyťažená“ pobočka v Moskve. Každá z viac ako stovky pobočiek v hlavnom meste bola uvedená ako „veľmi vyťažená“. Po výbere sa zobrazilo upozornenie: „V tejto pobočke je momentálne veľmi málo voľných termínov – bude ťažké nejaký získať.“ Rovnaká situácia bola aj v Petrohrade. Preťažené boli aj pobočky v Jekaterinburgu, Kazani a Krasnodare. V Novosibirsku pripadala na každých šesť preťažených pobočiek jedna s „priemernou“ obsadenosťou a v Samare boli dve. Situácia bola mierne lepšia v Nižnom Novgorode, Čeľabinsku, Krasnojarsku a Rostove nad Donom.
Sťažnosti na problémy so získaním medzinárodných pasov sa na sociálnych sieťach začali objavovať v marci. Používateľka na sieti Threads uviedla, že s manželom nedokázali získať termín v Moskve od decembra minulého roka. „Už tri mesiace si nemôžem vybaviť pas. Dnes som prišla o 9.40 h (vydávanie sa začína o 9.00) a už tam bol rad do 14.00 h,“ napísala iná používateľka z Petrohradu.
V Jekaterinburgu si podľa jednej z obyvateliek ľudia pri vchode vytvorili zoznam v papierovom zošite a dnu pustili iba tých, ktorí v ňom boli zapísaní. Miestna polícia tvrdí, že rady sú spôsobené zvýšeným dopytom, ale oddelenie „prijíma opatrenia na optimalizáciu procesu“. Web Verstka už skôr informoval o prípadoch, v ktorých ruské úrady v zahraničí odmietli vydať pasy svojim občanom. Takisto Česká republika odmieta obnovovať povolenia na pobyt Rusom s päťročnými pasmi bez biometrických údajov. Zákaz zaviedla po vyšetrovaní operácie ruských tajných služieb v ČR.