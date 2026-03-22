Návrat štartov z Bajkonuru! Rusko vyslalo loď s tonami zásob k ISS po oprave poškodenej rampy

MOSKVA - Rusko vypustilo v nedeľu z kozmodrómu Bajkonur nákladnú kozmickú loď, ktorá dopraví na Medzinárodnú vesmírnu stanicu približne 2,5 tony nákladu vrátane paliva, vody a jedla pre posádku. Išlo o prvý štart po skončení opráv poškodenej štartovacej rampy 31, informuje o tom agentúra AFP.
Poškodenie a oprava rampy
Rampa 31 bola jedinou prevádzkyschopnou štartovacou rampou pre ruské lety k ISS s posádkou. Jej časť sa zrútila vlani v novembri pri štarte misie Sojuz MS-28, čo dočasne znemožnilo Rusku vysielanie kozmonautov do vesmíru. Opravy poškodenej sekcie sa skončili tento mesiac, uviedla ruská vesmírna agentúra Roskosmos.
Nedeľňajšie videozábery Roskosmosu zachytávajú štart zásobovacej nákladnej kozmickej lode Progress MS-33 bez posádky k ISS z rampy 31. "Let prebieha normálne," uviedol na videu komentátor vesmírnej agentúry.
Loď na obežnej dráhe
Po asi deviatich minútach od štartu sa loď Progress MS-33 oddelila od horného stupňa nosnej rakety Sojuz 2.1a a vstúpila na určenú obežnú dráhu. K vesmírnej stanici dorazí za zhruba 49,5 hodiny, spojenie s ruským segmentom ISS sa očakáva 24. marca o 14.35 h SEČ, informovala tlačová agentúra TASS.