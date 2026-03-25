EXPERIMENT v ČR: Bezdomovci dostali viac ako 4 000 eur, TAKTO to dopadlo po roku! Mnohé prípady ŠOKOVALI

PRAHA - Na území Českej republiky dali vybraným štyrom desiatkam bezdomovcom na ruku tisíce eur. V tej chvíli sa s nimi začal experiment, ktorého cieľom bolo sledovať, ako kto s peniazmi naloží. Výsledky experimentu šokovali.

Nezisková organizácia "Neposeda", ktorá pôsobí na území Českej republiky, vymyslela experiment, ktorí priniesol mnoho odpovedí. Jej členovia vybrali 40 bezdomovcov, ktorým dali na ruku 100-tisíc českých korun (4 085 eur) a najbližší rok ich sledovali, ako im peniaze zmenia životy. Kandidáti nesmeli žiť na ulici dlhšie ako dva roky a nesmeli byť závislí od návykových látok. Píše o tom tn.cz. 

Začala normálne fungovať 

Ukázalo sa, že vyše 60 percent bezdomovcov sa dokázalo dostať z ulice a zaobstarať si stabilné bývanie. Ešte väčším prekvapením bolo, že väčšina obmedzila užívanie návykových látok (drogy, alkohol) a začala pracovať. Peniaze zmenili život k lepšiemu aj istej Petre z Prahy. 

"Vďaka tomuto projektu som sa zrazu ocitla na ubytovni. Pohodlne som si zariadila byt, teda kuchyňu, kúpeľňu," dodala s tým, že za peniaze má kde bývať a platí si telefón, televíziu, jedlo či oblečenie. 

Najviac dali na bývanie 

Vedúca celého výskumu Melánia Zajacová vysvetlila, že "za prvé tri mesiace išlo najviac peňazí práve za bývanie". Na druhom a treťom mieste bolo oblečenie a jedlo. Niektorí si dokonca za peniaze boli schopní kúpiť dokonca auto či zaplatiť si počítačový kurz. 

Riaditeľka neziskovej organizácie "Neposeda" Jana Hamplová priblížila, prečo si dali pre uchádzačov už spomínané jasné kritériá: "Bolo to preto, aby ľudia, ktorí sa dostali do zlej situácie, predišli ťažkej forme bezdomovectva, z ktorej sa dostáva len veľmi ťažko."

Zapojil sa aj rezort práce a sociálnych vecí ČR 

Na experiment sa vynaložilo celkovo 12 miliónov (490 272 eur) českých korun, pričom český rezort sociálnych vecí prispel sumou 3,5 milióna (142 996 eur). "Rozhodne sa budeme snažiť v podobných experimentoch pokračovať. Ideálne by bolo, keby sa človek cez náš skvelý sociálny systém dokázal vrátiť späť do normálneho života," vyhlásil minister Aleš Juchelka (ANO). 

Dobré správy

Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

