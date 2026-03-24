Medzinárodný škandál: Ukrajinci odhalili maďarského špióna! Špehoval obranu na západe krajiny

KYJEV - Ukrajinská kontrarozviedka tvrdí, že rozbila sieť napojenú na maďarskú vojenskú rozviedku. V centre prípadu stojí konkrétny dôstojník.
SBU ukazuje na konkrétne meno
Ukrajinská bezpečnostná služba odhalila podľa vlastných zistení dôstojníka maďarskej vojenskej rozviedky, ktorý mal stáť za riadením špionážnej siete na západe krajiny. S odvolaním sa na SBU o tom informoval portál Ukrajinska pravda.
Podľa ukrajinských úradov ide o Zoltána Andreho, ktorý mal koordinovať činnosť agentov pôsobiacich v Zakarpatskej oblasti. Vyšetrovatelia zároveň tvrdia, že nejde o jeho prvé pôsobenie – podobnú činnosť mal v minulosti vykonávať aj v Gruzínsku.
Sieť odhalili už minulý rok
Na podozrivú štruktúru prišli ukrajinské služby na jar 2025, keď zadržali dvoch ľudí zapojených do zberu citlivých informácií o obranných kapacitách regiónu. Podľa Ukrajinskej pravdy práve títo agenti patrili do siete riadenej Andreom.
SBU v oficiálnom vyhlásení uviedla: „Zistili sme, že práve on organizoval na území Maďarska stretnutia so svojím informátorom zo Zakarpatska, ktorý vykonával špionáž na západe Ukrajiny a bol zadržaný kontrarozviedkou SBU.“
Krytie diplomaciou aj nábor agentov
Vyšetrovanie podľa ukrajinských orgánov ukázalo, že Andre pôsobil v rokoch 2016 až 2020 v Gruzínsku, kde mal vykonávať spravodajskú činnosť pod zásterkou diplomatickej funkcie na maďarskej ambasáde.
Od roku 2021 mal pokračovať v podobnej činnosti už na Ukrajine. Podľa SBU sa mal priamo podieľať aj na nábore nových spolupracovníkov.
„V tom istom roku osobne zverboval bývalého vojaka z Berehivského rajónu, ktorého uviedol do režimu čakania. V septembri 2024 ho následne aktivoval a poveril špionážnou činnosťou na Zakarpatsku,“ uviedla SBU.
Zbierali údaje o obrane aj protivzdušnom systéme
Zverbovaný muž mal podľa vyšetrovateľov monitorovať rozmiestnenie ukrajinských obranných síl a snažiť sa získať informácie o pozíciách protivzdušnej obrany, ktorá zabezpečuje ochranu západnej časti krajiny.
Okrem toho mal vyhľadávať ďalších potenciálnych spolupracovníkov, ktorých by bolo možné zapojiť do špionážnej siete.