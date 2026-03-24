Maďarský minister Szijjártó sa priznal! Pravidelné STYKY s Lavrovom, vraj mal na to dôvod

BRUSEL - Maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó potvrdil, že je v pravidelnom kontakte s ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom o dianí na rokovaniach EÚ. Informoval o tom server Euronews. V pondelok na predvolebnom stretnutí Szijjártó tiež uviedol, že komunikácia s partnermi je podstatou diplomacie.
Denník The Washington Post (WP) cez víkend s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó o prestávkach stretnutí so svojimi európskymi kolegami pravidelne telefonicky informoval Rusko o priebehu rokovaní na zasadnutiach predstaviteľov členských krajín únie. Európska komisia označila tieto správy za znepokojujúce a vyzvala maďarskú vládu na objasnenie týchto obvinení. Kabinet premiéra Viktora Orbána už cez víkend označil obvinenia listu WP za "klamlivé správy".
V pondelok večer ale Szijjártó na predvolebnej akcii v maďarskom Keszthely svoje kontakty s Lavrovom podľa Euronews potvrdil a argumentoval, že rozhodnutie EÚ v oblasti energetiky, automobilového priemyslu a bezpečnosti priamo ovplyvňujú vzťahy Maďarska s partnermi mimo Európskej únie.
Veľmi blízke vzťahy s Ruskom
"Áno, o týchto otázkach treba diskutovať s našimi partnermi mimo Európskej únie. Pred zasadnutím Rady EÚ a po ňom hovorím nielen s ruským ministrom zahraničia, ale aj s americkým, tureckým, izraelským, srbským a ďalšími," povedal Szijjártó. "To, čo hovorím, môže znieť drsne, ale diplomacia je o rozhovoroch s lídrami iných krajín," dodal. Maďarsko je krajinou EÚ, ktorá má s Ruskom stále veľmi blízke vzťahy. Od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 navštívil Szijjártó Moskvu šestnásťkrát. Jeho posledná cesta sa uskutočnila 4. marca, keď sa v Kremli stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.