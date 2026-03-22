Obliehanie Sarajeva: Boháči z Talianska mali platiť agentúram za možnosť strieľať na civilistov

RÍM - Medzi západnými boháčmi, ktorí podľa niektorých zdrojov štedro platili za možnosť zastrieľať si na civilistov počas obliehania Sarajeva na začiatku 90. rokov minulého storočia, podľa vyšetrovania talianskeho novinára Ezia Gavazzeniho prevažovali Taliani, ktorých presun do Bosny organizovali špecializované agentúry. Uviedla to agentúra AFP.
Na základe Gavazzeniho sťažnosti začala milánska prokuratúra vlani v októbri vyšetrovanie "vojnových turistov", ktorí podľa novinárov cestovali do kopcov obklopujúcich Sarajevo počas občianskej vojny v Juhoslávii (1991 - 1996), aby si zastrieľali na civilistov. Za účasť na "safari" platili armáde bosnianskych Srbov denne ekvivalent až 100.000 eur (asi tri milióny korún), napísal denník Il Giornale. "Taliani tvorili drvivú väčšinu víkendových ostreľovačov," píše Gavazzeni vo svojej knihe o vyšetrovaní "ľudských safari" v Sarajeve, ktorá vyšla tento týždeň v Taliansku. "Účastníci z iných európskych krajín, Američania a Rusi, sa dokopy ani zďaleka neblížia počtu našich krajanov," tvrdí novinár. Títo ostreľovači podľa neho nezabíjali len v Sarajeve, ale aj "po celom zvyšku Bosny a Hercegoviny".
Na podporu tohto tvrdenia novinár okrem iného cituje svedectvo francúzskeho vojaka, ktorý v rokoch 1992 až 1995 sprevádzal malé skupiny týchto ostreľovačov z Talianska do Bosny a Hercegoviny. Podľa tohto profesionálneho žoldniera, ktorý v mladosti slúžil ako výsadkár vo francúzskej armáde, každú skupinu ostreľovačov sprevádzal určený sprievod. "Jeden taliansky agent, priateľ, mi povedal, že medzi koncom roka 1991 a 1995 sa na tom podieľalo približne 230 talianskych 'lučištníkov' (krycí názov pre ostreľovačov); O niečo menej ich bolo z Francúzska a Belgicka, niektorí boli zo Švajčiarska a dokonca aj niekoľko z Rakúska," vysvetľuje muž citovaný v knihe, ktorý tvrdí, že sa podieľal na celkovo šiestich presunoch týchto ostreľovačov z Talianska, dvoch z Belgicka a jedného z Francúzska. Išlo podľa neho o "vysokopostavených notárov, právnikov a lekárov, podnikateľov (...), všeobecne veľmi bohatých ľudí starších ako päťdesiat rokov".
Ostreľovanie civilistov počas Sarajevského obliehania
Nábor a následný prevoz záujemcov podľa bývalého vojaka organizovala milánska bezpečnostná firma, ktorá bola dcérskou spoločnosťou hlavnej agentúry so sídlom v Belgicku. Záujemcov sa potom ujala a prepravila ich do bojových zón iná agentúra v Srbsku. Počas obliehania Sarajeva, ktoré trvalo 44 mesiacov, od apríla 1992 do decembra 1995, bolo v meste podľa oficiálnych bosnianskych údajov zabitých viac ako 11500 ľudí, vrátane niekoľkých stoviek detí. Celkovo za vojny v Bosne prišlo o život takmer 100-tisíc ľudí, z toho polovica obetí bola z radov civilistov. Vyšetrovanie milánskej prokuratúry o tzv. víkendových ostreľovačoch, ktorí údajne strieľali civilistov v Sarajeve počas občianskej vojny v 90. rokoch, má prvého podozrivého. Tým je 80-ročný muž so sympatiami ku krajnej pravici, informovali minulý mesiac talianske médiá.