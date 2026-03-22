Maďarsko ako kľúčový spojenec slobody: Orbán dostal pred voľbami silnú podporu od Trumpa aj Mileia

BUDAPEŠŤ - Na piatom ročníku budapeštianskej medzinárodnej Konferencie konzervatívnej politickej akcie (CPAC) Hungary rezonovali v sobotu videoodkazy svetových lídrov. Americký prezident Donald Trump vyjadril maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi „plnú a bezpodmienečnú podporu“ pred nadchádzajúcimi voľbami. S odkazom na server telex.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.
Trump označil Orbána za silného lídra, ktorý bráni hranice, kultúru a suverenitu, a vyzdvihol spoločnú cestu za obnovou Západu. K účastníkom sa na diaľku prihovoril aj český premiér Andrej Babiš, ktorý sa ospravedlnil pre riešenie krízy v Česku. Vo videu pochválil maďarskú vládu za ochranu národných záujmov a podporu rodín.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil Orbána za „skalu“ stability a poďakoval Maďarsku za obranu západnej civilizácie. Syn bývalého brazílskeho prezidenta Eduardo Bolsonaro varoval, že Orbána by mohol po prípadnej strate moci postihnúť podobný osud ako jeho otca, ktorého proces označil za politickú pomstu.
Vzácna účasť svetových lídrov
Na piaty ročník konferencie pricestovali gruzínsky premiér Irakli Kobachidze, argentínsky prezident Javier Milei, spolupredsedníčka nemeckej strany AfD Alice Weidelová, bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki, lídri európskej pravice a ministri. Organizátori avizovali 667 zahraničných návštevníkov z 51 krajín.
Milei vo svojom prejave vyzval Európu k návratu ku koreňom, pričom morálku postavil nad ekonomickú efektívnosť a politický zisk. Kritizoval bruselské elity a migráciu označil za ekonomickú hrozbu, pričom Maďarsko označil za kľúčového spojenca v presadzovaní slobody. Weidelová kritizovala „globalistickú elitu“ v Bruseli a varovala pred ohrozením európskych civilizačných hodnôt, Orbána označila za zástancu slobody a vyzvala na zjednotenie európskych vlastencov.
Európsku úniu kritizoval aj Morawiecki. Tá je podľa neho pre „woke“ ideológiu, Green Deal a migráciu na pokraji kolapsu. Bývalý poľský premiér vyzval k návratu ku kresťanským hodnotám, národnej suverenite a slobode namiesto bruselskej centralizácie. Pravicovú politickú konferenciu CPAC usporadúva každoročne od roku 1974 Americká konzervatívna únia (ACU). V takmer polstoročnej histórii sa z nej stalo podujatie, ktoré mobilizuje desaťtisíce konzervatívcov. V Európe sa prvýkrát uskutočnila v roku 2022 v Budapešti.