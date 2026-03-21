Predvolebný trik? Ruská rozviedka zvažovala pomôcť Orbánovi vyhrať voľby nafingovaným atentátom! Kremeľ to odmieta

BUDAPEŠŤ - V Maďarsku sa blížia parlamentné voľby a súčasný premiér Viktor Orbán nemá nič vyhrané. Aprílové voľby pritom označil za ťažkú a osudovú voľbu. Volebný boj so sebou prináša aj nekalé praktiky, niektoré dokonca z východu Európy. Podľa posledných informácií totiž údajne ruská rozviedka zvažovala zinscenovať atentát na Orbána, aby mu tak pomohli vyhrať voľby. Kremeľ to odmieta.
12. apríla tohto roku si Maďari budú voliť nový parlament, pričom z volieb vzíde aj nový premiér našich južných susedov. Podľa posledných informácií však údajne ruská zahraničná rozviedka zvažovala pred týmito kľúčovými voľbami radikálne kroky, aby zabezpečili Orbánovi podporu a tým aj víťazstvo. Podľa interného dokumentu totiž zvažovali atentát na maďarského premiéra. Dokument získala a overila európska spravodajská služba, následne ho analyzoval americký The Washington Post.
Z dokumentu má vyplývať, že ruským operatívcom sa nepáčila klesajúca podpora maďarského premiéra, a preto navrhli stratégiu, ktorú nazývali "Gamechanger", teda zásadnú zmenu, ktorá by ovplyvnila priebeh kampane. Navrhli viaceré riešenia, jedným z nich aj zinscenovaný atentát na premiéra Orbána. „Zinscenovanie pokusu o atentát na Viktora Orbána by zásadne zmenilo celú paradigmu volebnej kampane. Takýto incident presunie vnímanie kampane z racionálnej roviny sociálno-ekonomických otázok do emocionálnej, kde budú dominovať témy bezpečnosti štátu a stability politického systému,“ píšu autori dokumentu.
Šírenie dezinformačnej kampane
Nateraz k fyzickému útoku na maďarského predsedu vlády nedošlo. Maďarsko otvorene vystupuje proti sankčným balíkom, ktoré voči Rusku uvaľuje Európska komisia od začiatku vojny na Ukrajine. Hlasovania o posledných balíkoch Maďarsko zablokovalo. Americký denník však na základe správy konštatoval, že navrhovanými krokmi je vidieť, aký význam má Orbánové vládnutie pre Moskvu. Avšak, Kremeľ obvinenia odmieta a jeho hovorca Dmitrij Peskov hovorí, že obvinenia sú len dezinformácie. Ruská ambasáda v maďarskej Budapešti pritom zdôraznila, že Rusko nijak nezasahuje do volieb v iných krajinách. „Rusi urobia všetko pre to, aby Orbán zostal pri moci. Považujú Maďarsko za súčasť svojej sféry vplyvu,“ povedal bývalý zástupca šéfa maďarskej rozviedky András Telkes. Mimo zverejnenej správy ruskej rozviedky však prebieha aj špinavá kampaň aj v online priestore, kde Rusi majú šíriť dezinformačné kampane a snažia sa zdiskreditovať opozičných politikov, aby tak nahnali podporu Orbánovi.
Posledné prieskumy však ukazujú, ako podpora Orbána klesá a v súčasnosti údajne zaostáva za jeho protikandidátom - opozičným Péterom Magyarom. Podľa interného ruského dokumentu až 52,3 percenta opýtaných Maďarov je nespokojných so stavom v krajine. Napätie medzi Maďarskom a Ukrajinou narastá po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril možnosť zverejnenia Orbánovej armády a vyslania armády priamo k jeho dverám, ak by pôžičku Ukrajine naďalej blokoval. Maďarský premiér následne obvinil Ukrajinu z plánovania útokov na jeho rodinu. „Orbán bol jedným z najlepších aktív Ruska. Je ťažké si predstaviť, že by Moskva nebola pripravená zasiahnuť, ak by sa situácia vyvíjala nepriaznivo,“ uviedol jeden zo západných predstaviteľov.