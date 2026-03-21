Požiar v juhokórejskej továrni zabil 14 ľudí: Desiatky zranených a vyhlásili núdzový stav

SOUL - V dôsledku požiaru v továrni na výrobu automobilových súčiastok v juhokórejskom meste Tae-džon zahynulo podľa najnovších informácií 14 ľudí a ďalších 59 utrpelo zranenia, oznámili v sobotu tamojšie úrady. Predchádzajúce správy uvádzali, že si incident vyžiadal desať obetí, informuje o tom agentúra AFP.
Požiar v sklade s nebezpečnými chemikáliami
Požiar bol nahlásený v piatok približne o 13.17 h miestneho času (5.17 SEČ) a protipožiarna agentúra vyhlásila mobilizáciu hasičov. Vyhlasuje sa v prípade, keď rozsah zásahu presahuje hasičské kapacity miestnej samosprávy. Podľa juhokórejskej agentúry sa v tom čase na mieste nachádzalo približne 170 osôb. Zásah záchranných služieb sťažovalo riziko zrútenia budovy a nebezpečenstvo výbuchu, keďže sa v areáli nachádza sklad sodíka. Požiar sa napokon podarilo uhasiť v sobotu popoludní.
„Môžeme potvrdiť, že počet obetí stúpol na 14, pričom už nie je nikto nahlásený ako nezvestný,“ povedal pre AFP predstaviteľ oddelenia ministerstva vnútra, ktoré sa zaoberá požiarmi a inými katastrofami. Juhokórejské úrady doposiaľ nevysvetlili príčinu vzniku požiaru. Svedok incidentu pre Jonhap ale uviedol, že začul výbuch.
Prezident sľubuje podporu a vyšetrovanie
Prezident I Če-mjong navštívil miesto nešťastia a stretol sa i s pozostalými, pričom prisľúbil plnú podporu preživším a rodinám obetí. „Vláda dôkladne prešetrí príčinu nehody a pripraví zásadné opatrenia, aby predišla podobným tragédiám,“ napísala hlava štátu na platforme X. Južná Kórea má medzery v oblasti bezpečnosti práce, pričom podľa oficiálnych štatistík došlo v rokoch 2000 až 2024 k viac ako 10.000 úmrtiam na pracoviskách, píše AFP.