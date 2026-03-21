Trump pohrozil, že vyšle imigračných agentov na letisko pre spory o financovanie

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump dnes pohrozil, že v pondelok vyšle agentov Úradu pre imigráciu a clá (ICE) na americké letisko pre niekoľkotýždňové spory medzi republikánmi a demokratmi o ďalšie financovanie ministerstva vnútornej bezpečnosti (DSB). Napísal to na svojej sociálnej sieti Truth Social. Bezpečnostné kontroly na letiskách pritom majú na starosť zamestnanci Úradu pre bezpečnosť v doprave (TSA), ktorí však kvôli takzvanému shutdownu pracujú bez nároku na mzdu a kvôli obmedzenej prevádzke a nedostatku bezpečnostných agentov sa na letiskách tvoria rady a lety sa meškajú.
"Presunu našich skvelých a vlasteneckých agentov ICE na letisko, kde budú zabezpečovať bezpečnosť, ako to ešte nikto nevidel," napísal Trump.
Výplaty zamestnancov ohrozené
Zamestnanci 27. marca zrejme už druhýkrát prídu o plnú výplatu kvôli obmedzeniu financovania vládnych úradov, ktoré trvá už 36 dní. Zákonodarcovia sa stretávajú ohľadom financovania ministerstva vnútornej bezpečnosti, pod ktoré patria TSA aj ICE.
Pracovníci TSA sa v posledných týždňoch hromadne hlásili na nemocenskú. Ich nedostatok viedol k narušeniu cestovania na hlavných letiskách.
Agenti ICE nie sú špeciálne vyškolení na zabezpečenie bezpečnosti letísk. ICE navyše hral ústrednú úlohu v kontroverzných zásahoch Trumpovej administratívy proti imigrantom v amerických mestách. V Minnesote nedávno imigrační agenti smrteľne postrelili amerických občanov Renée Goodovú a Alexa Prettiho.