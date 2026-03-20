Harvard čelí žalobe z radov vlastného štátu: Protiizraelské protesty a antisemitizmus ich môžu stáť milióny

WASHINGTON - Americké ministerstvo spravodlivosti podalo v piatok žalobu na Harvardovu univerzitu, v ktorej tvrdí, že počas propalestínskych demonštrácií konaných v jej areáli v rokoch 2023 až 2025 umožnila vytvorenie „nepriateľského prostredia“ voči židovským a izraelským študentom a nedokázala ich dostatočne chrániť. Informuje agentúra AFP.
V žalobe podanej na súde v štáte Massachusetts sa uvádza, že Harvard dovolil protiizraelským demonštrantom „obsadiť svoje knižnice“, na 20 dní im umožnil utáboriť sa na svojom pozemku, čo je v rozpore s jeho nariadeniami, a na akademickej pôde podporoval a naďalej podporuje prostredie, v ktorom „prekvitajú nepriateľský antisemitizmus a protiizraelské postoje“. Vo svojej žalobe Trumpova administratíva požiadala súd, aby konštatoval porušenie zmluvy s federálnou vládou zo strany Harvardu. V dôsledku toho žiada o oslobodenie od povinnosti vyplatiť univerzite milióny dolárov z federálnych fondov a zároveň požaduje vrátenie už poskytnutých finančných prostriedkov.
V reakcii na žalobu vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že jej „veľmi záleží“ na židovskej a izraelskej komunite a zostáva odhodlaná zabezpečiť jej rešpekt a podmienky na rozvoj. Tvrdí, že podnikla „zásadné a proaktívne“ kroky na riešenie základných príčin antisemitizmu a zintenzívnila školenia a vzdelávanie o antisemitizme pre študentov, pedagógov aj zamestnancov. Spustila tiež programy na podporu dialógu a rešpektovania iného názoru v učebniach aj mimo nich. Už koncom februára ministerstvo spravodlivosti podalo podobnú žalobu na Kalifornskú univerzitu v Los Angeles (UCLA).
Žaloba na Harvardovu univerzitu je súčasťou širšieho sporu medzi Trumpovou administratívou a niekoľkými špičkovými vysokými školami. Biely dom ich obviňuje z toho, že na svojich kampusoch dali po začiatku izraelskej operácie v Pásme Gazy voľnú ruku propalestínskym hnutiam, pričom sa zároveň snaží uplatňovať politický vplyv prostredníctvom financovania.
Harvardova univerzita sa v tejto súvislosti dostala pod mimoriadny tlak. Vláda jej dočasne pozastavila financovanie výskumu, no federálny sudca to vlani septembri označil za nezákonné a nariadil uvoľnenie finančných prostriedkov. Vo februári Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social oznámil, že od univerzity požaduje odškodné vo výške jednej miliardy dolárov a chce s ňou prerušiť všetky väzby. Odvtedy však vo veci nenastal nijaký posun.