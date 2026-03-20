USA zaútočili na loď podozrivú z pašovania drog: Incident prežili traja ľudia

WASHINGTON - Americké ozbrojené sily podnikli útok na loď podozrivú z pašovania drog vo východnej časti Tichého oceánu, oznámilo v piatok Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) na sociálnych sieťach. Incident údajne prežili tri osoby, armáda sa však nezmienila o prípadných obetiach. Informuje správa agentúry AFP.
Útok z predchádzajúceho dňa zasiahol „nenápadnú loď, ktorá sa plavila po známych trasách pašerákov drog vo východnej časti Tichého oceánu a podieľala sa na operáciách spojených s pašovaním drog“, uviedlo SOUTHCOM v príspevku na platforme X. Napriek tomu, že velenie tento úder opísalo ako „smrtiaci kinetický útok“, nezverejnilo počet obetí. Uviedlo len to, že pobrežná stráž bola okamžite inštruovaná, aby pátrala po troch ľuďoch, ktorí prežili.
Spojené štáty začali minulý rok v rámci operácie Southern Spear, ktorú administratíva amerického prezidenta oznámila v septembri, útočiť na lode podozrivé z pašovania. Odvtedy podniká útoky na plavidlá v Tichom oceáne a v oblasti Karibiku, pričom tieto plavidlá označuje za pašujúce drogy, no žiadny jednoznačný dôkaz na podporu svojho tvrdenia doteraz nepredložila. Kritici preto spochybňujú zákonnosť zásahov. Od začiatku operácie zahynulo vyše 150 ľudí.
Odborníci na medzinárodné právo a organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že tieto údery pravdepodobne predstavujú mimosúdne popravy, keďže sa zameriavajú na civilistov, ktorí nepredstavujú bezprostrednú hrozbu pre Spojené štáty.