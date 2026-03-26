Katastrofa na východnej trase: Desiatky nezvestných po potopení lode pri Džibutsku

DŽIBUTI - Po stroskotaní lode pri pobreží východoafrického štátu Džibutsko zomrelo deväť migrantov a 45 je nezvestných, uviedla vo štvrtok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Informuje o tom agentúra AFP.
Na lodi, ktorá stroskotala v noci z 24. marca severne od džibutského prístavného mesta Obock, bolo podľa IOM celkovo 320 pasažierov.
Každý rok využijú tzv. východnú trasu z Afrického rohu na Arabský polostrov desaťtisíce migrantov, ktorí si hľadaj prácu v bohatých krajinách Perzského zálivu. Väčšina z nich pochádza z Etiópie, odkiaľ ich ženie chudoba a vnútorné konflikty, a prekračujú Červené more v najužšom mieste medzi Džibutskom a Jemenom.
Minulý rok na východnej trase zahynulo dosiaľ najviac migrantov; IOM zaznamenala 922 úmrtí, čo je dvojnásobok oproti roku 2024.